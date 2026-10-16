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Samsun sahilinde üç ayda 280 ton atık ekonomiye kazandırıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Sıfır Atık Dönüşüm projesi üç ayda 280 ton atık geri kazandırdı, enerji ve su tasarrufu sağlandı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Samsun sahilinde üç ayda 280 ton atık ekonomiye kazandırıldı

Sıfır atık projesi sahil hattında sonuç verdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından Adnan Menderes Bulvarı'nda üç ay önce başlatılan Sıfır Atık Dönüşüm projesi kısa sürede somut çevresel kazanımlar elde etti. İlk uygulama Çiftlik Caddesi'nde hayata geçirilmiş, sağlanan başarı paralelinde proje Adnan Menderes Bulvarı'na taşınarak genişletilmiştir.

Projenin kapsamı ve uygulama:

Yaklaşık 10 kilometrelik sahil hattını kapsayan proje, bölgede faaliyet gösteren işletmelerin ve vatandaşların sıfır atık sistemine dahil edilmesini, atıkların kaynağında ayrı toplanmasını ve geri kazanılabilir atıkların ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor. Bu doğrultuda tüm işletmelere bilgilendirme yapıldı ve çok sayıda eğitim çalışması gerçekleştirildi.

Elde edilen çevresel kazanımlar:

Üç aylık süreçte toplam 280 ton atık toplanarak geri kazanım süreçlerine yönlendirildi. Elde edilen kazanımlar kapsamında yaklaşık 940 bin kilovatsaat (kWh) enerji tasarrufuna katkı sağlandı ve düzenli depolama ihtiyacı doğuran yaklaşık 2 bin 100 metreküp alanın kullanımı önlendi.

Kâğıt geri kazanımı sayesinde yaklaşık 2 bin ağaca eşdeğer doğal kaynağın korunmasına katkıda bulunuldu; aynı zamanda yaklaşık 19 bin metreküp su tasarrufuna da destek verildi. SBB yetkilileri, projenin hem çevresel hem de ekonomik boyutlarda olumlu etkilerini vurgulayarak uygulamanın yaygınlaştırılacağını belirtti.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SBB) TARAFINDAN ADNAN MENDERES BULVARI’NDA YÜRÜTÜLEN ‘SIFIR ATIK...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SBB) TARAFINDAN ADNAN MENDERES BULVARI’NDA YÜRÜTÜLEN ‘SIFIR ATIK DÖNÜŞÜM’ PROJESİ KAPSAMINDA 3 AYDA 280 TON ATIK GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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