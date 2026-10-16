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Canik’te mazgallar temizleniyor, ekipler sağanak için sahada

Canik Belediyesi, sağanaklara karşı mazgal temizliği, bakım ve onarım çalışmalarını 7/24 sürdürüyor; ekipler atıkları boşaltıp çevreyi temizliyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Aslı Han

Canik’te mazgallar temizleniyor, ekipler sağanak için sahada

sağanak öncesi saha hazırlığı:

SAMSUN (İHA) — Canik Belediyesi, ilçe genelinde yağışlara karşı tedbirlerini sıklaştırdı. Belediye ekipleri, olası su birikintilerini ve taşkınları önlemek amacıyla düzenli aralıklarla mazgal temizliği yapıyor, biriken atıkları manuel olarak tahliye ediyor ve mazgalların içini yıkıyor.

bakım, onarım ve çevre düzeni:

Çalışmalarda sadece tıkanıklıkların giderilmesiyle yetinilmiyor; ekipler aynı zamanda mazgalların bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. Mazgalların üst yüzeyi ve çevresi temizlenerek suyun akış kanalları korunuyor, eksik veya hasarlı kapaklar tespit edilip onarılıyor.

sürekli kontrol ve ulaşılabilirlik:

Canik Belediyesi ekipleri, sahadaki temizlik ve onarım çalışmalarını belirli aralıklarla tekrarlıyor ve risk oluşturabilecek noktalarda kontrol noktaları oluşturuyor. Belediye yetkilileri, vatandaşların olumsuz durumlar karşısında 7 gün 24 saat hizmet veren çözüm merkezine başvurabileceklerini hatırlattı. Bu sayede hızlı müdahale imkânı ve koordinasyon sağlanıyor.

Vatandaşlara yönelik bilgilendirmelerde, yoğun yağış dönemlerinde bireysel önlemler alınmasının önemine vurgu yapıldı; belediye ekiplerinin sahadaki varlığıyla olumsuz etkilerin en aza indirilmesi hedefleniyor.

SAMSUN’UN CANİK BELEDİYESİ, SAĞANAĞA KARŞI İLÇE GENELİNDE MAZGAL TEMİZLİĞİ, BAKIM VE ONARIM...

SAMSUN’UN CANİK BELEDİYESİ, SAĞANAĞA KARŞI İLÇE GENELİNDE MAZGAL TEMİZLİĞİ, BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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