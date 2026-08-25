İki kadim şehir kardeş oldu: Bursa ile Söğüt arasında iş birliği protokolü

Kardeş şehir protokolü imzalandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bilecik'in Söğüt Belediyesi arasında, Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna tanıklık eden iki kadim şehrin bağlarını güçlendirmek amacıyla kardeş şehir protokolü imzalandı. Tören, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ile Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut'un katılımıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.

Hedeflenen iş birlikleri:

Protokol çerçevesinde iki kent arasında kültürel mirası korumaya yönelik ortak çalışmalar yürütülecek. Spor ve sosyal alanlarda birlikte projeler geliştirilecek, çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenerek turizme yönelik iş birlikleri ön plana çıkacak. Bu çalışmaların amacı, tarihi ve kültürel değerlerin görünürlüğünü artırmak ve iki kent arasındaki halklararası iletişimi kuvvetlendirmektir.

Bilgi paylaşımı ve dayanışma:

İmzalanan protokolle yerel yönetimlerin bilgi ve deneyim paylaşımı teşvik edilecek; altyapı çalışmaları, şehir düzenlemeleri ve proje uygulamalarında tecrübe aktarımı sağlanacak. Ayrıca, meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda karşılıklı dayanışma ve koordinasyon mekanizmaları işletilecek. Bu yaklaşım, hem günlük yönetim uygulamalarında verimliliği artırmayı hem de kriz anlarında hızlı ve eşgüdümlü müdahaleyi amaçlıyor.

Protokol, iki kentin sahip olduğu ortak tarihi sorumluluğu hatırlatarak yerel yönetimler düzeyinde somut adımlar atılmasını hedefliyor. Önümüzdeki dönemde planlanacak etkinlikler ve projelerle bu iş birliğinin saha sonuçları da takip edilecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE BİLECİK SÖĞÜT BELEDİYESİ ARASINDA OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUNA TANIKLIK EDEN İKİ KADİM ŞEHRİN BAĞLARINI GÜÇLENDİRMEK VE ORTAK MİRASI KORUMAK AMACIYLA ‘KARDEŞ ŞEHİR PROTOKOLÜ’ İMZALANDI.