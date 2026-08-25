Dolar 48,0849 +0,03%
Euro 56,1710 +0,12%
Bist 14.473,42 -0,19%
Altın Gram 7.267,73 +0,07%
EUR/USD 1,1675 +0,07%
Brent Petrol 87,33 -3,55%
--°

İki kadim şehir kardeş oldu: Bursa ile Söğüt arasında iş birliği protokolü

Bursa Büyükşehir ve Söğüt Belediyesi, Osmanlı mirasını korumak ve yerel yönetim iş birliğini güçlendirmek için kardeş şehir protokolü imzaladı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 18:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

İki kadim şehir kardeş oldu: Bursa ile Söğüt arasında iş birliği protokolü

Kardeş şehir protokolü imzalandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bilecik'in Söğüt Belediyesi arasında, Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna tanıklık eden iki kadim şehrin bağlarını güçlendirmek amacıyla kardeş şehir protokolü imzalandı. Tören, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ile Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut'un katılımıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.

Hedeflenen iş birlikleri:

Protokol çerçevesinde iki kent arasında kültürel mirası korumaya yönelik ortak çalışmalar yürütülecek. Spor ve sosyal alanlarda birlikte projeler geliştirilecek, çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenerek turizme yönelik iş birlikleri ön plana çıkacak. Bu çalışmaların amacı, tarihi ve kültürel değerlerin görünürlüğünü artırmak ve iki kent arasındaki halklararası iletişimi kuvvetlendirmektir.

Bilgi paylaşımı ve dayanışma:

İmzalanan protokolle yerel yönetimlerin bilgi ve deneyim paylaşımı teşvik edilecek; altyapı çalışmaları, şehir düzenlemeleri ve proje uygulamalarında tecrübe aktarımı sağlanacak. Ayrıca, meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda karşılıklı dayanışma ve koordinasyon mekanizmaları işletilecek. Bu yaklaşım, hem günlük yönetim uygulamalarında verimliliği artırmayı hem de kriz anlarında hızlı ve eşgüdümlü müdahaleyi amaçlıyor.

Protokol, iki kentin sahip olduğu ortak tarihi sorumluluğu hatırlatarak yerel yönetimler düzeyinde somut adımlar atılmasını hedefliyor. Önümüzdeki dönemde planlanacak etkinlikler ve projelerle bu iş birliğinin saha sonuçları da takip edilecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE BİLECİK SÖĞÜT BELEDİYESİ ARASINDA OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUNA...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE BİLECİK SÖĞÜT BELEDİYESİ ARASINDA OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUNA TANIKLIK EDEN İKİ KADİM ŞEHRİN BAĞLARINI GÜÇLENDİRMEK VE ORTAK MİRASI KORUMAK AMACIYLA ‘KARDEŞ ŞEHİR PROTOKOLÜ’ İMZALANDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mahkeme Epstein belgelerini yeterli bulmadı: Ghislaine Maxwell mahkumiyetinin ip...
images

Karacabey'de trafo patlaması halkı tedirgin etti
images

Kırklareli'nde tuğgeneral Erdal Köse için onurlu veda töreni
images

Diyalizde suyu yeniden kullanma modeli ilk ayda 46 bin litre tasarruf sağladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cumhurbaşkanı'ndan güven vurgusu: Türkiye menziline ulaşacaktır

Adıyaman'da esnafın taleplerini dinleyen vali

Vezirköprü’de orman köylülerine 7 milyonun üzerinde ORKÖY yatırımı

Bodrum'da hasta ve yakınlarına umut olacak gündüz yaşam merkezi tanıtıldı

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi