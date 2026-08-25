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Karacabey'de trafo patlaması halkı tedirgin etti

Karacabey'de trafoda patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; can kaybı yok, kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 18:50

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 19:02

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Karacabey'de trafo patlaması halkı tedirgin etti

Karacabey'de trafo patlaması ve yangın

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Heykel Cumhuriyet Meydanı Sevgi Yolu girişinde ve Halk Eğitim Merkezi yanında bulunan elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın çevrede büyük paniğe yol açtı ve bölgeden yükselen yoğun duman vatandaşların dikkatini çekti.

Müdahale ve etkiler:

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti. Müdahale sırasında trafoda ara ara yeni patlamalar yaşanması çevredeki kişilerin tedirgin olmasına neden oldu. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı ve bölgedeki kısa süreli elektrik arızası giderildi. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı bildirilmedi.

Nedenler ve vatandaşların değerlendirmesi:

Çevrede bulunan bazı vatandaşlar, patlamanın son günlerdeki sıcak hava koşulları nedeniyle klimaların ve elektrikli cihazların aşırı yüklenmesinden kaynaklandığını iddia etti. Yetkililer tarafından resmi bir açıklama yapılana dek sebep netleşmezken, olay bölgesinde hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.

Patlama ve yangın anı çevredekiler tarafından panikle izlendi; görgü tanıkları dumanların kısa sürede yükseldiğini ve itfaiye ile UEDAŞ ekiplerine hızlıca haber verildiğini aktardı. Yetkililerin koordineli müdahalesi sayesinde olay daha geniş çaplı bir felakete dönüşmeden kontrol altına alındı.

Güvenlik birimleri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve bölgedeki elektrik altyapısının inceleneceğini bildirdi. Vatandaşların benzer durumlarda yetkilileri hemen bilgilendirmesi ve güvenlik mesafesine uyması gerektiği vurgulandı.

BURSA’NIN KARACABEY İLÇESİNDE ELEKTRİK TRAFOSUNDA MEYDANA GELEN PATLAMA SONRASI YANGIN ÇIKTI. OLAY...

BURSA’NIN KARACABEY İLÇESİNDE ELEKTRİK TRAFOSUNDA MEYDANA GELEN PATLAMA SONRASI YANGIN ÇIKTI. OLAY YERİNE SEVK EDİLEN İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERE MÜDAHALE EDERKEN, ÇEVREDE BULUNAN VATANDAŞLAR BÜYÜK KORKU YAŞADI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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