İklim için söz veren 13 yaşındaki aktivist COP31'de sürdürülebilir gelecek çağrısı yaptı

Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında konuşan 13 yaşındaki iklim aktivisti Kumsal Cemre Badem, iklim krizine karşı hem karar alma süreçlerinde hem de uygulamada kalıcı değişiklikler gerektiğini vurguladı. İzmir’in Çiğli ilçesinden katılan 8’inci sınıf öğrencisi Badem, panelde iklim finansmanı ve gençlerin rolüne dair görüşlerini paylaştı.

Paneldeki gündem ve gençlerin rolü:

Badem, "Hayalim gelecek nesillere sadece yaşanılabilir bir dünya bırakmak değil. Bunun yanında gelecek nesilleri düşünmeyi de gelecek nesillere bir kültür olarak miras bırakmak. Çünkü yaşayacak başka bir dünyamız yok" sözleriyle mesajını netleştirdi. COP31 sürecinde kendisinin de katıldığı İklim Finansmanındaki İklim Kuşağı panelinde konuşan Badem, konferansın sadece karar alınan bir alan olmadığını; alınan kararların uygulamaya geçmesinin ve konferans sonrası ortaya çıkan projelerin belirleyici olacağını belirtti.

Badem, yaklaşık 6 yıldır iklim krizi üzerinde çalıştığını, çeşitli bilim insanlarıyla görüştüğünü ve öğrendiklerini kalıcı şekilde aktarmak için farkındalık çalışmaları yürüttüğünü söyledi. Konferansta ortaya çıkacak, toplum tarafından sahiplenilecek projelerin küresel harekete dönüşebileceğini vurguladı.

Elektrifikasyon hedefleri ve adalet vurgusu:

Badem, COP31'de öne çıkan kararlardan birinin elektrifikasyon hedefi olduğunu belirterek 2035 yılına kadar elektrifikasyonun yüzde 35 seviyesine çıkarılmasının doğru bir hedef olduğunu söyledi. Bu hedefin uygulanmasında gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki finansal ilişkinin yeniden ve daha adil şeklide düzenlenmesi gerektiğini ifade etti; çünkü iklim krizine en çok etki edenlerin gelişmiş ülkeler olduğunu ve dünyayı daha fazla kirlettiklerini belirtti.

Konferansın Türkiye’de düzenlenmesinin tarihi bir fırsat olduğunu söyleyen Badem, COP31 bittikten sonra geriye ne kalacağı sorusunun kendisi için öncelikli olduğunu aktardı. COP'larda alınan kararların sahada nasıl yaşama geçirileceğinin gelecek nesillerin yaşamını doğrudan etkileyeceğini hatırlattı.

Badem, COP27'den beri orada bulunmayı hayal ettiğini, bu yıl hayalinin gerçekleşmesinin kendisini heyecanlandırdığını ve sürecin genel olarak olumlu geçtiğini kaydetti.

Kitaplar ve gelecek planları:

COP31 süreci için iki kitap yazdığını anlatan Badem, ilk kitabında iklim çalışmalarına nasıl başladığını ve yürüttüğü çalışmaları anlattığını; ikinci kitapta ise bu çalışmaların ortaya çıkardığı vizyonu, toplumsal sahiplenmeyle küresel bir harekete dönüşebilecek sembol, kültür ve miras fikirlerini paylaştığını söyledi. Altı yaşında Kanada’da düzenlenen uluslararası matematik yarışmasında dünya birincisi olduğunu hatırlatan Badem, bu erken deneyimin doğa olaylarına ve iklim sorularına yönelmesinde etkili olduğunu belirtti.

8’inci sınıf olmasının getirdiği sınav dönemiyle birlikte sosyal sorumluluk projelerine devam etmeyi planladığını söyleyen Badem, konuşmalarının ve aldığı ilginin kendisini mutlu ettiğini ve ilerleyen yıllarda düzenlenecek konferanslara katılmaya devam etmek istediğini ifade etti.

COP31 SÜRECİ İÇİN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARI ELE ALDIĞI 2 KİTAP ÇIKARAN BADEM; İLK KİTABINDA İKLİM ÇALIŞMALARINI VE BU YOLCULUĞA ÇIKIŞ NEDENİNİ, İKİNCİ KİTABINDA İSE TOPLUMSAL SAHİPLENMEYLE KÜRESEL BİR HAREKETE DÖNÜŞECEK SEMBOL, KÜLTÜR VE MİRAS FİKRİNİ ANLATTIĞINI SÖYLEDİ.