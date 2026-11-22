Altay Bornova'da 2-1 mağlup oldu:

TFF 3. Lig 2. Grup 13. hafta karşılaşmasında Gaziemirspor, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Altay'ı 2-1 yenmeyi başardı. Ev sahibi ekip bu sonuçla alt sıralardan uzaklaşmaya doğru adım atarken, Altay düşme hattına biraz daha yaklaştı ve galibiyet hasretini 7 maça çıkardı.

Tuna Üzümcü'den değerlendirme:

Maçın ardından konuşan Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, göreve gelirken karşılaşacakları zorlukların farkında olduklarını belirtti. Üzümcü, "Son derece kısıtlı imkanlarla oluşturulmuş, büyük bölümü profesyonel futbolun henüz başında olan genç bir oyuncu grubuyla mücadele ediyoruz. Sezon öncesi hazırlık sürecine geç başlamamızın fiziksel ve mental etkilerini hâlâ yaşıyoruz. Buna bir de sakatlıklar eklendiğinde, işimiz daha da zorlaşıyor. Ancak bunların hiçbirini bir mazeret olarak sunmuyorum. Ben ve teknik ekibim, her şeyden önce kendi sorumluluğumuzun farkındayız. Her maçın ardından özeleştirimizi yapıyor, değerlendiriyor ve çözüm üretmek için çalışıyoruz" dedi.

Mücadele eksikliği ve gelecek planı:

Üzümcü, yeterince reaksiyon gösteremediklerini vurgulayıp gençlik ve tecrübesizliğin bazı hataları açıklayabileceğini ancak mücadele eksikliğinin telafisi olmadığını ifade etti. "Oyuncularımızın, taşıdıkları Altay armasının ağırlığını ve bu formanın sorumluluğunu çok daha güçlü hissetmeleri gerekiyor. Çünkü bu armayı taşımak yalnızca yetenekle sınırlı değildir. Elbette daha iyi sonuçlar almak, sahada daha dirençli ve daha üretken bir takım görmek hepimizin ortak beklentisi. Ben de bu tablonun sorumluluğunu taşıyan kişi olarak ortaya çıkan sonuçlardan memnun değilim." Üzümcü sözlerini, "Şartların bizi nereye götüreceğini zaman gösterecek. Ancak şundan kimsenin şüphesi olmasın; görevimizin başında olduğumuz sürece mücadeleden, çalışmaktan ve bu takımın gelişimi için sorumluluk almaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Hafta içerisinde camiamızı içinde bulunduğumuz süreç ve yaşanan gelişmeler hakkında daha kapsamlı şekilde bilgilendireceğim" şeklinde tamamladı.

ALTAY, GALİBİYETE HASRET KALDI (ARŞİV)