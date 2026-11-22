Kış hazırlığında tamir tercih ediliyor:

Sivas'ta havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar kışlık eşyalarını gözden geçiriyor. Mont ve bot fiyatlarının yüksek olması birçok aileyi yeni ürün almak yerine eldekileri değerlendirmeye yöneltti. Yırtılma, sökük, fermuar arızası veya su alma gibi sorunları olan ürünler, atılmak yerine tamir atölyelerine veriliyor.

Esnaf, sezon başlamadan onarım yaptırmanın önemine dikkat çekiyor; ıslakken yapılan tamirlerin yeterince sağlam olmadığını, bu yüzden yağış artmadan bakımın yapılması gerektiğini vurguluyor. Vatandaşlar ekonomik kaygılar nedeniyle onarım masrafını tercih ederken, tamirin süreci ve maliyeti ürünün cinsine göre değişiyor.

Ayakkabı tamircisinin uyarıları:

Ayakkabı tamircisi Gökhan Uygur özellikle imitasyon ürünlerin tamirinin zor ve dayanaksız olduğunu belirtiyor. Uygur'un ifadesiyle: "Vatandaşlarımız yağmur şiddetini arttırmadan, kar yağışları başlamadan bot tedariklerini yapsınlar. Yapılacak tamirleri var ise yapılsın. Çünkü bot ıslakken tamiri tam olmuyor. Bot alırken de deri olmasına sağlam olmasına dikkat etsinler. İmitasyon ürünlerden uzak dursunlar. Ucuz ayakkabı alacağım diye daha fazla sorun yaşamasınlar imitasyon ucuz ama tamiri zor oluyor ve sağlıklı olmuyor. Şu an botlarda yırtılma, su alma, fermuar, kışlık bakım gibi tamirler yapıyoruz. Pahalı bot almak yerine tamir yaptırmaya getirenler çok oluyor"

Terzinin gözlemleri:

Terzi Mahmut Morgül de mont tamirlerinin giderek arttığını aktarıyor. Morgül, "Şu an montlar pahalı olduğu için kışlık giysilerini tamire getirenler daha çok oluyor. Kol kısaltma, daraltma, fermuar, gibi tamirler yapıyoruz. Şu an daha çok mont tamiri geliyor. Dediğim gibi kısaltma, daraltma, yırtık, sökük, fermuar değişimi yapıyoruz. Onun dışında kışlık kadife pantolonlar geliyor. Şu an fiyatlar yüksek olduğu için insanlar eskiyi tamir ettirerek tekrar giyiyor" diyor.

Esnafın ortak mesajı ise mümkün olduğunca kaliteli ve deri ürün tercih edilmesi; imitasyon yerine sağlam malzeme seçiminin uzun vadede tamir ihtiyacını ve maliyeti azaltacağı yönünde. Sivas'ta kış sezonuna girilirken tamir atölyelerinin yoğunluğunun artması, kentteki ekonomik dengelerin tüketim biçimini doğrudan etkilediğini gösteriyor.

KIŞLIK BOT VE MONT FİYATLARININ YÜKSEK OLMASI NEDENİYLE YENİ ÜRÜN ALMAK YERİNE ESKİ BOT VE MONTLARINI TAMİR ETTİRMEYİ TERCİH EDEN VATANDAŞLAR, AYAKKABI TAMİRCİSİ VE TERZİLERİN YOLUNU TUTUYOR.