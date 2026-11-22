Beştepe programı 25 kasımda açıklanacak:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının duyurusuna göre, kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni dönem vizyonu 25 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıklanacak. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katılacak.

Planın ilk yıl sonuçları ve sunumlar:

Programda, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı (2026-2030)'un ilk uygulama yılında elde edilen sonuçlar paylaşılacak ve sahada kullanılan kurumsal ile teknolojik imkânlar kamuoyuna aktarılacak. Etkinlik kapsamında infografik bir film ve yılın temasına uygun hazırlanmış bir kamu spotu gösterilecek; vizyonun ana teması şiddetsiz yaşam ve saygı kültürü olarak sunulacak.

iletişim ve kampanya vurgusu:

Tanıtım materyallerinde, mücadele mesajının kurumlar ve toplumun tüm kesimleri tarafından üstlenilmesi hedefi öne çıkarılacak. Kampanya mesajı olarak #SaygıylaMümkün kullanılarak ortak sorumluluk vurgulanacak ve görünürlüğü artırmak üzere görsel-işitsel araçlara yer verilecek.

erken tespit ve risk önleme yaklaşımı:

Bakanlık açıklamasına göre çalışmalar sıfır tolerans ilkesiyle ülke genelinde 81 ilde sürdürülüyor. Yeni dönemde psikolojik baskı, dijital şiddet ve ısrarlı takip gibi biçimler de kapsam içine alınırken, Kadına Yönelik Şiddet Sosyal Risk Haritası ile risklerin erken aşamada tespit edilmesi ve şiddet gerçekleşmeden harekete geçilmesi hedefleniyor.

Koruyucu ve önleyici hizmetler il ve hane düzeyindeki ihtiyaçlara göre şekillendirilecek; eğitim ve farkındalık çalışmalarında ise gençlerin aktif katılımına öncelik verileceği belirtildi. Bu yaklaşım, erken uyarı ve yerel ihtiyaç analizleriyle müdahalenin zamanında ve etkili olmasını amaçlıyor.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni dönem vizyonu 25 Kasım’da açıklanacak