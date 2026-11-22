denetimin kapsamı:

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü, Jandarma ve Zabıta ekipleri Bayır Hayvan Pazarı'nda hayvan sağlığının korunması, kayıt dışı hayvancılığın önlenmesi ve güvenli gıda arzının sağlanması amacıyla kapsamlı bir denetim yürüttü. İncelemeler, pazarın işleyişi ve hayvan hareketlerinin mevzuata uygunluğunu değerlendirmek üzere planlandı.

gözden geçirilen noktalar:

Denetimler sırasında öncelikle hayvan nakil araçlarının teknik ve hijyenik durumu, hayvanlara ait kimlik ve kayıt belgeleri ile pazar alanında satışa sunulan hayvanların sağlık kayıtları titizlikle kontrol edildi. Ekipler, eksik veya usulsüz belgelere ilişkin tespitleri kayıt altına aldı ve gerekli işlemlerin başlatılacağını bildirdi.

denetimin önemi ve sonuçları:

Bu tür uygulamalar, hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi, hayvan hareketlerinin takibinin sağlanması ve tüketiciye güvenilir gıda ulaştırılması açısından büyük önem taşıyor. Yetkililer, sağlıklı ve kayıtlı hayvancılığın sürdürülebilmesi için benzer denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini vurguladı.

HAYVAN SAĞLIĞININ KORUNMASI, KAYIT DIŞI HAYVANCILIĞIN ÖNLENMESİ VE GÜVENLİ GIDA ARZININ SAĞLANMASI AMACIYLA BAYIR HAYVAN PAZARI’NDA MUĞLA TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, JANDARMA VE ZABITA EKİPLERİNCE KAPSAMLI DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.