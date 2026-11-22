Arnavutköy'de ev ve araç üç ayrı saldırıya uğradı

Arnavutköy'de yaşayan 21 yaşındaki Mustafa Aydın'ın evi ve park halindeki aracı, yaklaşık 10 gün önce aynı gece içinde üç kez hedef alındı. Olayı anlatan Aydın, gündüz saatlerinde trafikte yaşadığı bir tartışmanın ardından saldırıların başladığını iddia etti.

Saldırıların kronolojisi:

Edinilen bilgiye göre, olay günü saat 16.00 sıralarında Mustafa Aydın ile belediye meclis üyesi M.A. arasında trafikte tartışma yaşandı. Aydın, kendisine çarpan aracın üzerine sürüldüğünü, camına tekme attığını ve aracın sürücüsünün elindeki beyzbol sopasıyla kendisine saldırdığını söyledi.

Trafik tartışmasının ardından yaklaşık 7 saat sonra, saat 23.30 civarında Aydın'ın evine silahla ateş açıldığı belirtildi. Kaynaklara göre aynı gece içinde ilk saldırının ardından yaklaşık iki saat içinde ikinci kez ve daha sonra farklı kişilerce üçüncü kez ateş açıldı. Toplam üç ayrı saldırıda hem evin cephesi hem de park halindeki araçlar kurşunlandı.

Saldırılar sırasında Aydın'ın annesi, eşi ve diğer aile bireylerinin evde olduğu; babası ve amcasının ise dışarıda bulunduğu bildirildi. Olaylarda Aydın'ın köpeği de bacağından yaralandı. Aydın, babası ve amcasının hedefe yönelik ateş sırasında son anda kendilerini kurtardıklarını söyledi.

soruşturma ve şüpheliler:

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kameraları kayıtları incelenirken, Aydın polis tarafından kendisine kayıtların izlettirildiğini; görüntülerde saldırganların yüzlerinin açıkça görüldüğünü ancak kendisinin tanımadığını aktardı.

Yetkililerin çalışmalarına rağmen olayla bağlantılı olarak henüz gözaltına alınan kişi bulunmuyor. Kamera görüntülerinin çözümlemesi ve saldırganların kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Mustafa Aydın, trafikte yaşadığı tartışma nedeniyle meclis üyesi M.A.'dan şüphelendiğini belirtti. Aydın, "Trafikte M.A. ile tartıştıktan saatler sonra evim 3 kez kurşunlandı. Bu nedenle kendisinden şüpheleniyorum" şeklinde konuştu ve can güvenlikleri nedeniyle endişeli olduklarını vurguladı.

Öte yandan, meclis üyesi M.A., İhlas Haber Ajansı muhabiriyle görüşmesinde röportaj yapmak istemediğini ancak saldırıyla hiçbir şekilde ilişkilendirilmediğini söyledi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve kamuoyuna resmi açıklamaların ilerleyen süreçte yapılacağını belirtti.

Olayın ardından bölgedeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri değerlendirilirken, soruşturmanın seyrine göre yeni gelişmelerin yaşanabileceği kaydedildi. Aydın ailesi ise saldırganların yakalanmasını bekliyor ve güvenlik endişelerini dile getiriyor.

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