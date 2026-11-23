Antalya'da kutlama ve farkındalık konvoyu:

Antalya'da talasemi majör teşhisiyle mücadele eden küçük Poyraz Dilek, babasından alınan kemik iliği nakliyle sağlığına kavuştu. Ailesi, hem oğullarının iyileşmesini kutlamak hem de kök hücre ve donör bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla balonlarla süsledikleri otomobillerle şehir turu düzenledi.

4 yaşındaki Poyraz'a 1 yaşındayken konulan tanı sonrası aile önce Ankara'ya ardından Antalya'ya giderek zorlu bir tedavi süreci yaşadı. Yapılan uyum testleri sonucunda babası Umut Dilek'in kök hücre örneğinin uygun çıkmasıyla gerçekleştirilen nakil, yaklaşık 18 aylık bir sürecin ardından olumlu sonuç verdi.

Nakil süreci ve aile deneyimi:

Ailenin anlattıklarına göre Poyraz'ta başlangıçta bağışıklık düşüklüğü ve daha sonra hemogram değerlerinde gerileme gözlenmiş; bu gelişmeler onları tedavi arayışına yönlendirmiştir. Baba Umut Dilek, süreci şu sözlerle aktardı: 'Bir yaşından sonra nüksetti hastalığı Talasemi Majör. Oğlum da ilk başta bağışıklık düşüklüğü görüldü, sonra da ilerleyen dönemlerde hemogram değerinin düştüğünü gördük. Bunun süreçte memleketten Ankara’ya, Ankara’dan Antalya’ya geldik. Oğlum şimdi ilik nakli oldu. İlik nakli süreci yaklaşık 18-19 ay sürdü. Bu süreç zarfında sancılı günlerimiz de oldu sıkıntılı günlerimiz de oldu. Ama şükürler olsun sonunda mutluyuz, yani heyecanlıyız.'

Nakil sonrası Poyraz, yaşıtları gibi yeniden parklarda koşup oynamaya başladı. Aile, bu dönüşümü hem kendi sevinçleriyle paylaşmak hem de benzer bekleyiş içindeki hastalara moral vermek amacıyla etkinliği organize etti.

Şehir turu ve donör çağrısı:

Konvoyda yer alan araçlar balonlarla süslenmiş ve üzerinde Donör ol, umut ol ile Kemik iliği bağışla, hayat kurtar yazılı pankartlar taşıdı. Etkinlikle aile, kök hücre bağışının hayati önemine dikkat çekmeyi hedefledi.

Baba Dilek, donör bekleyen ailelerin yaşadığı belirsizliğe vurgu yaparak şunları söyledi: 'Donör olarak benden ve annesinden örnek alındı. Şükürler olsun benimki uyum sağladı. Yani tek umutsuzluğa kapıldığımız noktalar orasıydı, işte kemik iliği sırası beklerken bize sıra gelir mi diye. O yüzden umutsuzluğa kapanılabiliyor, ama şükürler olsun bu süreçte benimki uyumlu çıktı ve oğluma ben donör oldum.'

Aile, herkesi donör testi vermeye çağırarak bir kişinin donör olmasının onlarca ailenin hayatını değiştirebileceğini vurguladı: 'Mutlaka donör testi versinler, mutlaka bir aile kurtarabilirler. Nakil bekleyen bir ailenin hayatı bambaşka bir şekilde değişebilir. Çünkü biz bir zamanlar oğlumuz için bir umutla bekliyorduk. Bugün ise başka çocuklara umut olmak istiyoruz.'

ANTALYA’DA 1 YAŞINDAYKEN TALASEMİ MAJÖR (AKDENİZ ANEMİSİ) TEŞHİSİ KONULAN KÜÇÜK ÇOCUK BABASINDAN ALINAN KEMİK İLİĞİ NAKLİ İLE 18 AYLIK BİR TEDAVİNİN ARDINDAN SAĞLIĞINA KAVUŞTU.