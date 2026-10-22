Yazıhan'da öğretmenler yapay zekâ ile geleceğin sınıfını tartıştı

Yazıhan'da öğretmenlerle buluşma

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde İlçe Millî Eğitim Müdürü Hamit Kapan öncülüğünde düzenlenen Öğretmenlerle Kahve Molası programında öğretmenler bir araya gelerek mesleğin geleceğini ve teknolojinin sınıflara etkilerini tartıştı.

öğretmenlerin gündemi:

Toplantıda öğretmenler, sınıf içi iletişim, öğrenci motivasyonu ve eğitim süreçlerinde karşılaşılan sorunlara ilişkin gözlemlerini paylaştı. Katılımcılar, eğitsel etkileşimi güçlendirecek uygulamaların yanı sıra günlük öğretmenlik pratiğini etkileyen zorlukları vurguladı.

yapay zekânın rolü ve öğretmenin dönüşümü:

Programda yapay zekâ teknolojilerinin öğretmenlik mesleğini nasıl dönüştürebileceği üzerinde duruldu. Katılımcılar, yapay zekânın öğrenme süreçlerinin kişiselleştirilmesi, değerlendirme ve materyal tasarımında destek sağlayabileceğini, ancak insan etkileşimi ve rehberlik rolünün önemini koruması gerektiğini belirtti.

Genel değerlendirmede, teknolojinin eğitimde fırsatlar sunduğu, aynı zamanda öğretmenlerin yeni yöntem ve araçlarla uyum sağlamasının gerekliliği öne çıktı. Yazıhan'daki program, bu dönüşüm sürecinde eğitimcilerin görüşlerinin ve ihtiyaçlarının görünür kılınmasına katkı sağladı.

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