İletim ve dağıtıma 100 milyar dolarlık yatırım hedefi: Milli Enerji 2040'la altyapı dönüşümü

Bayraktar: iletim ve dağıtımı güçlendirmek milli önceliğimiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da düzenlenen 'Elektrik Dağıtım Sektöründe 1'inci İnovasyon, Yaygınlaştırma ve Girişimci Günleri Organizasyonu'nda Milli Enerji 2040 vizyonunun altyapıya odaklandığını açıkladı. Bayraktar, elektrik iletim ve dağıtım altyapısında yapılacak kapsamlı yatırımlarla enerjide tam bağımsızlık hedefinin destekleneceğini vurguladı.

Bakan, vizyonun kamuoyuna duyurulacağı lansmanın 5 Kasım tarihinde İstanbul'da gerçekleştirileceğini belirterek, üretim kapasitesinin artırılmasının yanı sıra şebeke modernizasyonu, akıllı sistemlerin yaygınlaştırılması ve yerli teknolojilerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

yatırımın kapsamı ve öncelikler:

Bayraktar, Milli Enerji 2040 kapsamında elektrik iletim ve dağıtım altyapısına yönelik olarak yaklaşık 100 milyar dolarlık yatırım öngördüklerini söyledi. Açıklamada iletim hatları, dağıtım şebekeleri, depolama kapasitesi ve dijital sistemlerin birlikte güçlendirilmesi gerektiği; yalnızca yeni üretim yatırımlarının yeterli olmadığı ifade edildi. Bakan, altyapı yatırımlarının aynı zamanda nitelikli insan kaynağı, yerli yazılım ve Ar-Ge yatırımlarıyla da destekleneceğini kaydetti.

Elektrik altyapısının güçlendirilmesinin hem şehir içi hizmetlerin sürekliliği hem de sanayi ve tarım gibi üretim alanlarının kesintisiz çalışması açısından vazgeçilmez olduğu vurgulandı. Bayraktar, güçlü bir dağıtım şebekesinin vatandaşların günlük yaşamı ve ülke ekonomisi için temel bir unsur olduğunu belirtti.

talep artışı, dijitalleşme ve güvenlik:

Bakan, küresel dönüşümün elektrik talebini etkilediğine işaret ederek yapay zeka, veri merkezleri, elektrikli araçlar ve sanayide elektrifikasyonun talebi hem miktar hem de nitelik açısından değiştireceğini anlattı. Bu yeni dönemde enerjinin kesintisiz, güvenilir ve uygun maliyetle sağlanmasının yalnızca ekonomik değil aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi.

Dijitalleşme sürecinde siber güvenlik, veri merkezleri için güvenilir enerji tedariki, yerli yazılım çözümleri ve Ar-Ge'nin belirleyici olacağı belirtildi. Bayraktar, enerji yönetiminin daha akıllı, esnek ve verimli sistemlerle gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

uluslararası işbirlikleri ve COP31:

Türkiye'nin COP31 ev sahipliğiyle ilgili planlarına da değinen Bayraktar, ülkenin 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceği konsey kapsamında elektrifikasyonun hızlandırılması ve şebeke modernizasyonu için uluslararası işbirliklerinin güçlendirileceğini söyledi. Bakan, elektrik dağıtım sektörünün yenilikçi çözümler ve teknolojik yetkinliklerle hem Türkiye'nin enerji dönüşümüne hem de küresel ölçekte şebeke yatırımlarına katkı sağlayacağını kaydetti.

Bayraktar son olarak, enerji politikalarının yeni dünyanın ihtiyaçlarına göre şekillendirildiğini, şebeke yatırımlarıyla birlikte depolama, dijital teknolojiler ve sistem yönetimi kabiliyetlerinin de eş zamanlı olarak geliştirileceğini belirtti. Güçlü bir iletim ve dağıtım altyapısının üretimden tüketime kadar tüm süreci dönüştüreceğinin altını çizdi.

ALPARSLAN BAYRAKTAR, ANKARA'DA ÖZEL BİR OTELDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ‘ELEKTRİK DAĞITIM SEKTÖRÜNDE 1'İNCİ İNOVASYON, YAYGINLAŞTIRMA VE GİRİŞİMCİ GÜNLERİ ORGANİZASYONU' PROGRAMINA KATILDI.