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Deniz dolgusu üzerine kurulacak Trabzon yeni havalimanında 3 bin metrelik pist planlandı

Trabzon'da deniz dolgusu üzerine kurulacak üçüncü havalimanında 3 bin metrelik pist, 100 milyon ton dolgu ve yıllık 10 milyon yolcu kapasitesi hedefleniyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 13:03

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EDİTÖR: Elif Demir

Deniz dolgusu üzerine kurulacak Trabzon yeni havalimanında 3 bin metrelik pist planlandı

Ulaştırma Bakanı projeyi açı2kladı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Yeni Havalimanı Projesi ile ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, projenin Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen üçüncü havalimanı olacağını ve altyapı kapsamında şantiye kurulum çalışmalarına başlandığını ifade etti. Mevcut tesislerin, artan yolcu ve yük trafiğini karşılamakta yetersiz kaldığını belirten Uraloğlu, yeni altyapının uzun vadeli ihtiyaçlara yanıt vereceğini söyledi.

Altyapı ve dolgu çalışmaları:

Proje kapsamında denize 100 milyon ton dolgu yapılacak. Dolgu alanını deniz etkilerinden korumak amacıyla 6 bin metre uzunluğunda koruyucu mendirek inşa edilecek. Bakanlığın verdiği bilgilere göre, bu zemin çalışmaları pist, taksi yolu ve apron gibi temel havaalanı alanlarının oluşturulması için temel teşkil edecek. Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havalimanlarının ardından bu yatırım, deniz dolgusu üzerine kurulan üçüncü tesis olacak.

Pist, apron ve üstyapı özellikleri:

Uraloğlu, yeni havalimanının pist ve apron ölçülerini de açıkladı. Buna göre inşa edilecek pist 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olacak. Pist ile paralel olarak yine 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde taksi yolu planlanıyor. Apron alanları için öngörülen ölçüler ise 1.370 metre uzunluğunda ve 155 metre genişliğinde ana apron ile 400 metre uzunluğunda ve 120 metre genişliğinde emniyet apronu şeklinde belirlendi.

Üstyapıya ilişkin açıklamada, terminal binası kapasitesi ve destek tesisleri de yer aldı. Yeni havalimanında 110 bin metrekare büyüklüğünde terminal binası yapılacak. Ayrıca toplam 65 bin metrekarelik teknik blok, hava trafik kontrol kulesi ve diğer destek binaları projede yer alıyor. Bu üstyapı ile birlikte tesisin yılda 10 milyon yolcu kapasiteli hizmet vermesi hedefleniyor.

Bakan Uraloğlu, yeni pist ve apron alanlarının tamamlanmasının ardından Trabzon'un hava ulaşım altyapısının güçleneceğini, yolcu ve yük taşımacılığı operasyonlarının daha emniyetli ve kesintisiz şekilde gerçekleştirileceğini vurguladı. Şantiye kurulumunun başlamasıyla birlikte proje taşeron ve uygulama aşamalarına geçiş yapacak ve bölgenin uzun vadeli ulaşım ihtiyacına çözüm sunmayı amaçlayacak.

TRABZON YENİ HAVALİMANI PROJESİ

TRABZON YENİ HAVALİMANI PROJESİ

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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