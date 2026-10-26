Ümraniye'de hizmet vurgusu: İsmet Yıldırım İstanbul'da yılın belediye başkanı seçildi

Ümraniye'de ödül ve hizmet vurgusu

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Uluslararası İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı tarafından düzenlenen 23. Uluslararası İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreni'nde İstanbul’da yılın belediye başkanı ödülüne layık görüldü. Tören, ilçenin son yıllarda kaydettiği gelişimi ve yerel yönetim hizmetlerindeki performansı öne çıkardı.

ödül töreninde:

Yıldırım, ödülü kabul ederken organizasyonu düzenleyen kuruma teşekkür etti ve özellikle Başkan Dr. Seyfullah Türksoy'a teşekkürlerini iletti. Törende verilen ödülün, Ümraniye'de hayata geçirilen projelerin ve hizmetlerin ulusal platformda takdir edilmesinin bir göstergesi olduğu vurgulandı.

gelecek dönemde hedefler:

Göreve geldiği günden bu yana Ümraniye’nin gelişimi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması için yürütülen çalışmaların ödülün temel nedeni olduğunu belirten Yıldırım, bu başarının tüm belediye ekibinin gayreti ve Ümraniyelilerin desteği sayesinde gerçekleştiğini söyledi. Başkan, ilçeye değer katan projeleri hayata geçirmeye ve hizmet üretmeye aynı kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANI İSMET YILDIRIM, 23. ULUSLARARASI İPEKYOLU YILIN ALTIN ADAMLARI ÖDÜL TÖRENİ’NDE "İSTANBUL’DA YILIN BELEDİYE BAŞKANI" ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ.