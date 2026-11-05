İletişim başkanı Duran: terörü geride bırakıp ortak geleceğe odaklanacağız

İletişim kampanyası lansmanı ve ana mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından başlatılan "Ortak Gelecekte Biriz İletişim Kampanyası" lansmanında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kampanyanın farklılıklarla birlikte yaşama kültürünü güçlendirmeyi, toplumsal kardeşliği pekiştirmeyi ve dış müdahalelerin yol açtığı ayrışma senaryolarına karşı ortak bir irade oluşturmayı hedeflediğini dile getirdi.

Kampanyanın ekonomik, sosyal ve güvenlik boyutlarına vurgu yapan Duran, bölgeye gelen yatırımların artacağına, enerjiden turizme yeni alanların yeşereceğine, üretim ve istihdamda olumlu gelişmeler beklediklerine dikkat çekti. Konuşmasında bu hedefin merkezine, terörü gündemden çıkarmanın ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir miras bırakmanın yer aldığını belirtti: "Artık terörü gündemimizden çıkaracak ve gelecek nesillere daha fazla ‘acı ve kayıp’ mirası bırakmayacağız".

Kampanyanın öncelikleri:

Duran, kampanyanın üç temel işlevi olduğunu ifade etti: süreci doğru bilgilerle anlatmak ve toplumun sağlıklı bilgiye erişimini sağlamak; toplumun farklı kesimlerini dinleyerek beklenti ve kaygıları anlamak; farklı toplumsal kesimler arasında ortak bir gelecek tahayyülünün gelişmesine katkı sunmak. Konuşmasında, gündelik hayat ve kalkınmanın yeni bir pencere açtığını şu sözlerle özetledi: "Gündelik hayat, ekonomik kalkınma, turizm, eğitim ve müreffeh bir gelecek için yeni açılmış bir penceredir."

Duran, terörün kalıcı olarak sona ermesinin ülkenin kaynaklarını kalkınma ve istikrar için daha etkin kullanmasına imkan sağlayacağını vurguladı ve asıl meselenin terörün gölgesinden kurtulan bir Türkiye'nin sahip olduğu imkânları nasıl değerlendireceği, toplumsal bağlarını nasıl güçlendireceği olduğunu belirtti.

Süreç yönetimi ve toplumsal hassasiyetler:

Silah bırakma sürecinin TBMM çerçevesinde yürütüldüğünü hatırlatan Duran, bu alandaki provokasyonlara karşı teyakkuzda olduklarını vurguladı. Özellikle şehit yakınları, gaziler ve terörden etkilenen vatandaşların hassasiyetlerinin sadece korunması gereken bir duyarlılık değil, aynı zamanda dinlenmesi ve dikkate alınması gereken haklı beklentiler olduğunu ifade etti: "Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve terörden etkilenen vatandaşlarımızın duyarlılıklarını ‘yumuşak karın’ haline getirmek isteyenlere karşı oldukça dikkatliyiz."

Duran, iletişim alanında dezenformasyon ve provokatif bilgilerin süreci tahrik etmesine izin verilmeyeceğini açıkça belirtti: "Bu sürecin provokatif bilgilerle tahrik edilmesine izin vermeyeceğiz." İletişim Başkanlığı'nın özellikle konvansiyonel ve yeni medya mecralarındaki potansiyel tehditlere dikkat çektiğini, sosyal medyada dahi teyitli bilgiyle hareket etmenin önemini yeniden vurguladığını söyledi.

Çalıştaylar, gençler ve uygulama adımları:

Duran, kampanyanın uygulama ayağında İletişim Başkanlığı'na bağlı 18 Bölge Müdürlüğü aracılığıyla çalıştaylar düzenleneceğini belirtti. Bu çalıştaylarda toplumun farklı kesimlerinden temsilciler, akademisyenler, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları bir araya getirilecek; üniversitelerle iş birliği yapılarak gençlerin beklenti ve fikirlerinin de sürece katılmasının sağlanacağı kaydedildi.

Kampanyanın yalnızca bilgilendirme amacı taşımadığını, aynı zamanda toplumun farklı kesimlerinin beklenti ve kaygılarını dinleyerek ortak değerler etrafında buluşmayı amaçladığını ifade eden Duran, hedeflerinin çocukların terör korkusu olmadan büyümesi olduğunu belirterek şunları ekledi: "Arzumuz, çocukların terör korkusu olmadan büyümesidir." Ayrıca kadim şehirlerin tekrar huzur ve canlılık kazanarak ticaretin, ilmin, sanatın ve kültürün merkezleri haline gelmesinin arzu edildiğini söyledi.

Program, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, panelistler ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen panel, hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

İletişim Başkanı Duran: "Terörü gündemimizden çıkaracak ve gelecek nesillere daha fazla ‘acı ve kayıp' mirası bırakmayacağız"