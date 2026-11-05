Başkan Aras Datça'da yatırım ve kültür önceliklerini yerinde anlattı

Başkan Aras'ın Datça ziyareti

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Datça'da devam eden yatırımları ve projeleri yerinde inceledi. Ziyarete daire başkanları, meclis üyeleri ve ilgili müdürler eşlik etti.

Saha incelemeleri ve kültür projeleri:

Heyet, ilçeye değer katacak ortak projeler ve atılacak yeni adımları değerlendirmek üzere bir araya geldi. Toplantıda Datça'nın eşsiz doğasının, kimliğinin ve kültürel değerlerinin korunarak geleceğe taşınmasının önemi vurgulandı.

Kültür ve sanatın bölgedeki önemli buluşma noktalarından biri olan Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi (UKKSA) alanında incelemeler yapıldı. UKKSA'nın yeniden faaliyete geçirilmesi hedefi toplantı gündeminde ön sırada yer aldı.

Vatandaş buluşmaları ve talepler:

Toplantı ve incelemelerin ardından Başkan Aras ve beraberindeki heyet, ilçe sakinlerinin talep, öneri ve sorunlarını dinledi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmelerde yerel yönetimlerin halkla omuz omuza çalışmaya devam edeceği mesajı verildi.

Ziyaret sırasında Yaka Mahallesi'nde vatani görevine hazırlanan gençlerle de bir araya gelinerek kendilerine hayırlı tezkereler dilendi. Bu buluşmalar, yerel bağların güçlendirilmesine işaret etti.

Aras, ziyaret kapsamında uyumlu yerel yönetim vurgusunu tekrarlayarak Datça'ya önümüzdeki dönemde yatırımların devam edeceğini açıkladı ve projelerin hayata geçirilmesinde koordinasyonun önemine dikkat çekti.

BAŞKAN ARAS, DATÇA’DA VATANDAŞLARLA BULUŞTU