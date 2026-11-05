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Nevşehir'de denetim noktalarını ifşa eden WhatsApp grubuna üç gözaltı

Nevşehir'de jandarma, 'Nevşehir Radar Çevirme Bilgilendirme Grubu'nu tespit ederek denetim noktalarını paylaşan üç yöneticiyi gözaltına aldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Nevşehir'de denetim noktalarını ifşa eden WhatsApp grubuna üç gözaltı

Operasyon ve tespit

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, 'Nevşehir Radar Çevirme Bilgilendirme Grubu' adlı WhatsApp grubunun tespit edildiği bildirildi. Grubun bin 24 kişinin üyesi olduğu ve kent genelindeki uygulama noktalarına ilişkin bilgilerin paylaşıldığı belirlendi.

Grubun işleyişine ilişkin bulgular:

İncelemede, grubun üye ve yöneticileri tarafından kolluk kuvvetlerinin trafik ve asayiş uygulama noktalarına dair konum, zaman ve seyir faaliyetleri ile aranan şahıslara ilişkin bilgilerin paylaşıldığı tespit edildi. Jandarma yetkilileri, bu tür paylaşımların suç ve suçlularla mücadele ile kolluk denetimlerinin etkinliğini azalttığını değerlendirdi.

Gözaltılar ve adli süreç:

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş ekiplerince düzenlenen operasyonda, grubun yöneticileri olduğu belirlenen F.Ç., M.Z.T. ve Y.Ç. isimli şahıslar yakalandı. Cumhuriyet savcısının talimatı istikametinde üç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma açıklamasında, tespit edilen paylaşımların kolluk faaliyetlerinin öngörülebilirliğini artırdığı ve denetimlerin etkinliğini düşürdüğü vurgulanarak, benzer paylaşımlara karşı denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.

Nevşehir’de bin 24 kişilik radar bilgi paylaşım grubuna operasyon: 3 gözaltı

Nevşehir’de bin 24 kişilik radar bilgi paylaşım grubuna operasyon: 3 gözaltı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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