İnegöl il olma sürecine hazır olduğunu açıkladı: kapı açılırsa ilk giren il oluruz

İnegöl'ün il olma hedefi:

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban son dönemde gündeme gelen 'il olma' tartışmalarına ilişkin Meclis toplantısında açıklamalarda bulundu. Taban, İnegöl Belediyesi yönetimi olarak şehrin il statüsüne geçmesini arzu ettiklerini ve böyle bir resmi çalışma başlatılması halinde İnegöl'ün listede yer alacağından emin olduğunu söyledi.

Başkan Taban, bu söylemini sadece duygusal bir talep olarak değil, şehrin sahip olduğu veriler temelinde ifade ettiğini vurguladı. İnegöl'ün nüfus potansiyeli, ekonomik göstergeleri, coğrafi büyüklüğü ve mevcut vilayete olan mesafesi gibi kriterlerle il düzeyinde hizmet veren bir şehir profili çizdiğini belirtti.

Mecliste konuşulanlar:

İnegöl Belediyesi'nin Kasım ayı olağan meclis toplantısı Çarşamba günü yapıldı. Toplantıda 19 gündem maddesi ile bir ilave gündem olmak üzere toplam 20 konu ele alındı. Meclis açılışında, ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece elde eden İnegöllü öğrenciler ödüllendirilerek onure edildi; Başkan Taban öğrencilerin başarılarını kutladı ve başarılarının devamını diledi.

Gündem maddelerine geçilmeden önce il olma meselesine dair açıklama yapan Taban, yönetimlerinin aldığı kararların çoğunlukla 'il potansiyeli' taşıdığını, bugünkü belediye binasının da bu vizyonla planlandığını anlattı. Buna göre İnegöl'de alınan kararlar ve yürütülen hizmetler, şehrin büyüme beklentilerine uygun şekilde şekillendirildi.

Veriler ve iddialar:

Taban, İnegöl'ün ekonomik performansını ortaya koyarken bazı rakamlara dikkat çekti: Türkiye'de 30 büyükşehir bulunduğunu, İnegöl'ün ihracat düzeyinin 12-13 büyükşehrin üzerinde olduğunu belirtti. Ayrıca şehrin ithalatının ihracatından daha az olduğunu ve cari fazla verdiğini ifade ederek bunun il olma iddiasını destekleyen somut göstergeler olduğunu savundu.

Başkan Taban, sözlerini 'Bu kapı açılırsa, İnegöl kapıdan ilk girecek ildir' ifadesiyle özetledi ve süreçle ilgili panik havasına gerek olmadığını, resmi bir çalışma başlatılması halinde şehrin tek yürek olacağını dile getirdi. Taban, vatandaşlara ve meclise huzur telkin ederek, İnegöl'ün il olma talebinin haklı ve hazır bir beklenti olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE’DE YENİ İLLER OLUŞTURULMASI KONUSUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNAN İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANI ALPER TABAN, "BİZ DE İNEGÖL BELEDİYESİ YÖNETİMİ VE BAŞKANI OLARAK İNEGÖL’ÜMÜZÜN İL OLMASINI ARZU EDERİZ. HÜKÜMETİMİZ BÖYLE BİR ÇALIŞMAYI BAŞLATIYORUZ DERSE, İNEGÖL BUNUN İÇERİSİNDE YER ALACAK. BU KONUDA HERKES MÜSTERİH OLABİLİR. BEN DE ÇOK MÜSTERİHİM. BU KAPI AÇILIRSA, İNEGÖL KAPIDAN İLK GİRECEK İLDİR" DEDİ.