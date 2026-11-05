TBMM plan ve bütçe komisyonunda fon tasfiyesi tartışması ve sözlü gerilim

Komisyon toplantısında tartışma

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2027 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi, 2025 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Toplantıda, tasfiyesine karar verilen bazı fonlar gündeme gelirken tartışmalar yaşandı.

Komisyonda söz düellosu nasıl başladı:

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, usul üzerine söz alarak tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin eleştiriler yöneltti ve Borsa İstanbul Genel Müdürü ile Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erişah Arıcan'ın komisyonda bulunması gerektiğini söyledi. Usta, "Borsa İstanbul niye yok burada arkadaşlar bugün? Evet, biz neyi konuşacağız?" diye sordu.

Bu sözlere AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan tepki göstererek, "Yeterince konuşuyorsunuz. Üye sayınız bire düştü, daha ne konuşacaksınız?" dedi. Tartışmaya giren İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ise Şahan'a, "Sen kimsin ki kimin konuştuğuna karışıyorsun. Beni susturamazsın. Ben genel başkanımdan ve partimin yönetiminden aldığım yetkiyle buraya geldim" şeklinde yanıt verdi.

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, müdahale ederek toplantı disiplinine vurgu yaptı: "Sayın Türkeş Taş, burada 'Bu kimdir' diyemezsiniz. Burada herkes milletvekili."

Sözlerin ardından ara ve çıkan gerginlik:

Usta'nın tasfiye kapsamındaki fonlara yönelik eleştirilerini sürdürmesi ve "Siz böyle hırsızların arkasında durursanız olacağı bu" sözleri üzerine Şahan, "Biz ilk günden beri hırsızlar yargılansın diyoruz. Bu ülkede hukuk var, adalet var" diyerek karşılık verdi. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Başkan Muş, görüşmelere 5 dakika ara verdi.

Milletvekilleri salondan çıkarken YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale ile Şahan arasında sözlü atışma büyüdü. Özlale'nin Şahan'a yönelik "Asıl hırsız sensin şerefsiz" ifadesi sonrası Şahan, "Sen kime diyorsun, sensin şerefsiz. İftira atıp sonra buraya gelip özür dilemekten acizsin. Sen nasıl konuşuyorsun terbiyesiz. Bugüne kadar konuştunuz, hangi lafınıza tepki gösterdik?" sözleriyle karşılık verdi.

Karşılıklı çıkışların ardından taraflar birbirlerinin üzerine yürürken diğer milletvekilleri araya girip gerginliği yatıştırdı. Verilen aranın ardından komisyon toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuşmasıyla devam etti.

Toplantıda gündeme gelen fon tasfiyesi eleştirileri kısa süreli ve keskin bir usûl-üslup tartışmasına dönüştü; sözlü atışmaların ön plana çıkması tartışmanın esas içeriğini gölgelemiş göründü.

TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA, TASFİYESİNE KARAR VERİLEN BAZI FONLARA İLİŞKİN TARTIŞMA YAŞANDI.