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Cumhurbaşkanı dönüşte basınla kısa sohbet gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore dönüşünde basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi; gazetecilere doğrudan temas imkânı sağlandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Cumhurbaşkanı dönüşte basınla kısa sohbet gerçekleştirdi

Erdoğan'ın dönüş sohbeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore dönüşünde basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Görüşme, dönüş yolculuğu bağlamında basınla doğrudan iletişim kurma fırsatı sundu.

görüşmenin çerçevesi:

Sohbetin ayrıntıları ayrıntılı biçimde paylaşılmadı; ancak benzer karşılaşmalar genelde kısa ve doğrudan olup, gazetecilere sorularını iletme imkânı sağlar.

medya ilişkileri açısından değerlendirme:

Böyle temaslar, yetkililerle basın arasındaki iletişimin sürdürülmesine katkı verir ve gündemdeki gelişmelerin anlık yansımalarını takip etme imkânı sunar. Erdoğan ile yapılan kısa sohbet de bu çerçevede değerlendirilebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore dönüşü basın mensuplarıyla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore dönüşü basın mensuplarıyla sohbet etti

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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