Kılıçdaroğlu, Ecevit'in mirasını anımsattı: Devlet Mezarlığı'nda 20'nci yıl ziyareti

anma töreni:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, eski Başbakan Bülent Ecevit'in vefatının 20'nci yılında Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Ecevit'in kabrine çelenk bıraktı; heyet daha sonra eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın mezarını da ziyaret ederek karanfil bıraktı.

kılıçdaroğlu'nun ifadeleri:

Ziyaretin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Bugün Türk siyasetinin önemli liderlerinden birisini andık. Bülent Ecevit başbakanlığın kapısında Kıbrıs çıkarmasını halka duyuran bir lider. O benim belleğime kazanmış vaziyette. Kendisini her dönem saygıyla andık. Her görüşten insanın saygı duyduğu bir liderdi. Bugün onun ölüm yıl dönümü. Onu rahmetle saygıyla anıyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu, açıklamalarında Ecevit'e duyulan saygının altını çizdi ve anmanın farklı görüşlerden insanların ortak bir saygı gösterisi olduğunu vurguladı. Ziyaret, partinin temsilcileri ve beraberindeki heyetin katılımıyla gerçekleşti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Ecevit’i vefatının 20’nci yıl dönümünde kabri başında andı