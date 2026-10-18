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Ilgaz Dağı'nda kış kendini hissettirdi: kar yağışı gün boyu etkili olabilir

Sıcaklıkların düşmesiyle Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda başlayan kar yağışı Kastamonu-Çankırı sınırında etkili oldu; vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 11:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Ilgaz Dağı'nda kış kendini hissettirdi: kar yağışı gün boyu etkili olabilir

Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu-Çankırı sınırında yer alan Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı başladı. Yağış, bölgeyi beyaza bürüdü ve zaman zaman etkisini artırıyor.

Kar yağışının seyri:

Ara ara devam eden kar yağışının gün boyunca etkili olması tahmin ediliyor. Gözlemler, yağışın gün içinde aralıklarla sürebileceğini gösteriyor.

Vatandaşların görüntüleri:

Kar yağışı, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Vatandaşların çektiği görüntüler Ilgaz Dağı'nın kış manzaralarını yansıttı.

KASTAMONU-ÇANKIRI SINIRINDA BULUNAN ILGAZ DAĞI&#039;NDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR.

KASTAMONU-ÇANKIRI SINIRINDA BULUNAN ILGAZ DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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