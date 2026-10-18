Ilgaz Dağı'nda kış kendini hissettirdi: kar yağışı gün boyu etkili olabilir

Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Kastamonu-Çankırı sınırında yer alan Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı başladı. Yağış, bölgeyi beyaza bürüdü ve zaman zaman etkisini artırıyor.
Kar yağışının seyri:
Ara ara devam eden kar yağışının gün boyunca etkili olması tahmin ediliyor. Gözlemler, yağışın gün içinde aralıklarla sürebileceğini gösteriyor.
Vatandaşların görüntüleri:
Kar yağışı, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Vatandaşların çektiği görüntüler Ilgaz Dağı'nın kış manzaralarını yansıttı.
KASTAMONU-ÇANKIRI SINIRINDA BULUNAN ILGAZ DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR.
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