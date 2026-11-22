maç özeti:
Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta mücadelesinde Sakaryaspor, konuk Serikspor'u 4-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte İlhan Depe'nin üst üste golleri ve Kerim Frei'nin erken dakikadaki golü skoru belirledi.
goller ve dakikalar:
Goller: İlhan Depe (dk. 12, 50, 87), Kerim Frei (dk. 19) — maç skoru 4-0.
kadrolar ve kartlar:
Stat: Sakarya Atatürk. Hakemler: Levent Buğra Vartemel, Uğur Aydoğdu, Ali Gün.
Sakaryaspor: Göktuğ Baytekin, Muhammet Ömer Çakı, Yalçın Kılınç, Serkan Odabaşoğlu (Abdulkerim Canlı dk. 67), Berk İsmail Ünsal (Uğur Can dk. 75), Kerim Frei (Mertcan Açıkgöz dk. 85), İlhan Depe, Hakkı Türker (Hasan Bilal dk. 67), Muhammet Ali Özbaskıcı, Yasin Eratilla, Gökhan Akkan (Evren Korkmaz dk. 85).
Serikspor: Metin Uçar, Muhammet Fatih Yıldırım, Sadık Baş (Harun Alpsoy dk. 67), Emre Can Atila (Şahin Fıstıkcı dk. 74), Erhan Çelenk, Maksut Taşkıran, Oğuz Yılmaz, Sertan Yıldız, Kadir Ari, Abdullah Balıkuv (Sirac Susancak dk. 67), Enes Öğrüce.
Sarı kart: Şahin Fıstıkçı (Serikspor), Abdulkerim Canlı (Sakaryaspor).
TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP'UN 13. HAFTASINDA SAKARYASPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI SERİKSPOR'U 4-0 MAĞLUP ETTİ.
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