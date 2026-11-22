Mardin 1969 Spor'dan anlamlı hastane ziyareti

Mardin 1969 Spor yöneticileri, kulübün "47 Bin Forma" kampanyasını bu kez Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşıdı. Ziyarette çocuklara takımlarının formaları hediye edilirken amaç, tedavi gören miniklere moral vermek ve yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak olarak açıklandı.

ziyaretin hedefi:

Ziyareti gerçekleştirenler arasında Mardin 1969 Spor Asbaşkanı Veysi Duyan, Basın Sözcüsü Kadir Üründü ve Mardin İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz yer aldı. Kulüp temsilcileri, başlatılan kampanyanın yalnızca forma dağıtımı olmadığını, aynı zamanda sosyal sorumluluk ve toplumla bağ kurma çabasının bir parçası olduğunu vurguladı.

Hastane odalarında karşılaşılan küçük hastalara verilen formalar, kısa sürede çocukların ilgisini çekti ve ziyaretin en değerli karşılığı, tedavi sürecindeki çocukların yüzündeki tebessüm oldu.

kampanyanın yaygınlığı ve mesajı:

"47 Bin Forma" kampanyası kent genelinde çeşitli okullarda ve mahallelerde gerçekleştirilmiş etkinliklerin ardından hastanedeki çocuklara ulaştı. Kulüp yetkilileri, kampanyanın amacının Mardinspor sevgisini küçük yaşlarda yaygınlaştırmak ve takım bağı oluşturmak olduğunu belirtti.

Bu ziyaret, kulübün saha dışındaki sorumluluk alma yaklaşımını somutlaştırdı; hem çocukların günlük zorluklarını unutturacak bir mola verilmiş oldu hem de toplumla kurulan bağ güçlendirildi. Kulüp yöneticileri, benzer etkinliklerin önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini ifade etti.

MARDİN 1969 SPOR’DAN HASTANEDE TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLARA ANLAMLI ZİYARET