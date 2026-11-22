Nazilli şehir son saniye golüyle Kuyucak'tan 1 puan aldı

Aydın Süper Amatör Lig’in 5. hafta maçında Nazilli Şehir Spor Kulübü, zorlu Kuyucakspor deplasmanında geri düşmesine rağmen 1 puanı son dakikada kurtardı. Kuyucak Pamukören Sahası’nda oynanan karşılaşma, futbolseverlere inişli çıkışlı anlar yaşattı ve 2-2 eşitlikle tamamlandı.

maçın akışı:

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Kuyucakspor, maçın 11. dakikasında Abdurrahim Acar ile öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda da baskısını sürdüren Kuyucakspor, 50. dakikada Ali Yağan ile farkı ikiye çıkardı ve galibiyete yaklaşan taraf oldu.

İki farklı geriye düşmesine rağmen oyun disiplininden kopmayan Nazilli Şehir, ilerleyen dakikalarda skoru değiştirmek için yüklenmeyi sürdürdü. 77. dakikada sahneye çıkan Selim Acar, konuk ekibin umutlarını yeniden canlandıran golü attı ve skor 2-1’e geldi.

son anlar ve sonuç:

Maçın son bölümünde beraberlik arayışını sürdüren Nazilli Şehir, uzatma dakikalarında aradığı golü buldu. Mücadelenin 90+3. dakikasında Serhat Karahan topu ağlarla buluşturarak skoru 2-2 yaptı ve takımına deplasmanda kritik bir 1 puan kazandırdı. Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

AYDIN SÜPER AMATÖR LİG'İN 5. HAFTASINDA DEPLASMANDA KUYUCAKSPOR İLE KARŞI KARŞIYA GELEN NAZİLLİ ŞEHİR SPOR KULÜBÜ, 2-0 GERİYE DÜŞTÜĞÜ MÜCADELEDE PES ETMEDİ. UZATMA DAKİKALARINDA SAHNEYE ÇIKAN SERHAT KARAHAN, ATTIĞI GOLLE TAKIMINA ALTIN DEĞERİNDE 1 PUANI KAZANDIRDI.