Kasımpaşa ile Corendon Alanyaspor ilk yarıda 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın iki golü de penaltı kararı sonucunda geldi.

ilk yarı özet:

27. dakikada Andri Baldursson'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan oyuncunun müdahalesi sonrası hakem Davut Dakul Çelik penaltı kararı verdi. 29. dakikada penaltıyı kullanan Adrian Benedyczak, topu kalecinin ters köşesine göndererek skoru 1-0 yaptı.

İlk yarının uzatma bölümünde Hagi'nin kafa vuruşundan dönen topu Yusuf Özdemir değerlendirmek isterken meşin yuvarlak Jesuran Rak-Sakyi'nin koluna çarptı ve hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 45+4. dakikada penaltıyı kullanan Florent Hadergjonaj penaltıyı gole çevirerek skoru 1-1 yaptı.

kadrolar, hakem ve kartlar:

Maçın oynandığı stat: Recep Tayyip Erdoğan. Hakem triosu: Davut Dakul Çelik, Kerem Ersoy ve Ogün Kamacı.

Kasımpaşa ilk 11'i: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Adem Arous, Matei Cristian Ilie, Ayberk Karapo, Haris Hajradinovic, Andri Baldursson, Jesuran Rak-Sakyi, Kerem Demirbay, Ali Yavuz Kol, Adrian Benedyczak. Teknik direktör: Alfred Schreuder.

Corendon Alanyaspor ilk 11'i: Paulo Victor, Nuno Lima, Fidan Aliti, Florent Hadergjonaj, İbrahim Kaya, Ianis Hagi, Gaius Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, Ruan, Ui-jo Hwang. Teknik direktör: Uğur Uçar.

İlk yarıda sarı kart gören oyuncular: Baldursson, Benedyczak, Hajradinovic (Kasımpaşa) ile Lima ve Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor).

İlk 45 dakika, iki takımın da kontrollü oyunuyla geçerken penaltı kararları maçın akışını belirledi. İkinci yarıda takımların dengeli mücadeleyi skora çevirmeye çalışması bekleniyor.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 12. HAFTASINDA KASIMPAŞA, CORENDON ALANYASPOR'U AĞIRLIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI 1-1 EŞİTLİKLE TAMAMLANDI