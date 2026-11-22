Nakkaştepe buluşmaları Üsküdarlılardan yoğun ilgi gördü

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen Nakkaştepe Buluşmaları, Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlikler ve ikramların tamamı ücretsiz sunulurken, Nakkaştepe Sosyal Tesisi'nde Üsküdarlı vatandaşlara özel %20 indirim uygulandı. Programa katılan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Sarıoğlu, çocuklara ve ailelere ikramlarda bulunarak katılımcılarla yakından ilgilendi.

etkinlikler ve katılımcı deneyimi:

Boğaz manzarası eşliğinde düzenlenen programda, ara tatilin son gününü değerlendirmek isteyen çocuklar palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve oyun alanlarında vakit geçirdi. Aileler ise açık havanın ve parkın sunduğu alanlarda sohbet ederek etkinliğin tadını çıkardı. Organizasyonda limonata, haşlanmış mısır ve çeşitli ikramlar dağıtıldı; Sarıoğlu çocuklar ve aileleriyle birebir görüşerek ikramlarda bulundu.

Etkinlik alanı, Nakkaştepe Millet Bahçesi'nin doğal dokusu ve Boğaz'ın sunduğu manzara sayesinde hem çocuklara hem de yetişkinlere rahat bir gün sundu. Yoğun katılım nedeniyle mekanın farklı noktalarında etkinlikler eş zamanlı ilerledi ve ailelerin güvenli, keyifli zaman geçirmesi amaçlandı.

belediye yetkilisinin mesajı:

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Sarıoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada belediyenin çocuklara yönelik çalışmaları ve devam edecek etkinliklere ilişkin şunları söyledi: "Kıymetli çocuklarımıza ara tatilinin ilk gününde bir müjde vermiştik; Üsküdar Çocuk Köyü’müzün açılışında Çocuk Köyü Festivali yapmıştık. Bugün ara tatilimizin son günü. Yine çocuklarımız için Nakkaştepe Millet Bahçemiz’de böyle güzel bir havayı değerlendirerek böyle güzel bir etkinlik yapalım istedik. Bugün çocuklarımızla ve kıymetli Üsküdarlı hemşehrilerimizle birlikte Boğaz’ın bu eşsiz manzarası eşliğinde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum."

Sarıoğlu sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Katılım istediğimiz ve beklediğimiz gibi. Tabii ara tatilde ilk olarak Üsküdarlı hemşehrilerimize, Üsküdarlı çocuklarımıza Çocuk Köyü’nün müjdesini vermiştik; Çocuk Köyü’nde bir çocuklarımızla ilgili bir festival yapmıştık. O ara tatilin bir başlangıç hediyesiydi. Nakkaştepe Millet Bahçemizdeki etkinlik de ara tatilin aslında bir son hediyesi gibi oldu. Yarın itibarıyla okullarına başlayacaklar, biz de bu güzel havayı değerlendirelim, burada çocuklarımızla, komşularımızla bir arada olalım istedik. Üsküdar’ımızda tabii ki çocuklar için yaptığımız etkinlikler ve festivaller devam edecek. Geçtiğimiz günlerde iki yıldır mahrum bırakılan Çocuk Köyü’müzü tekrar hayata geçirdik. Çocuk Köyü’müzde çocuklarımız tekrar ineklerimizle, atlarımızla, keçilerimizle, koyunlarımızla, kuzularımızla kavuştu. Yine burada da Nakkaştepe Millet Bahçemizde, Boğaz’ın eşsiz güzelliğinde böyle bir doğa alanında çocuklarımızın bir arada olması, çocuklarımızın her fırsatta doğayla buluşturmamız hem İstanbul hem de Üsküdar’da çok önemli. Çünkü biliyorsunuz sıkışmış şehir hayatının içerisinde en azından çocuklar tatil zamanlarında bu tip yerlerde vakit geçirmeli, bu tip yerlerde stres atmalı. Bu şekilde çocuklarımız ve Üsküdarlı hemşehrilerimiz için çalışmalarımız devam edecek. Havalar güzel olduğu sürece burası zaten hep böyle. Bugün özel bir davetimiz olduğu için sağ olsun komşularımız bizleri kırmadı. Nakkaştepe Millet Bahçesi dolup taşıyor ama böyle havaların güzel olduğu zamanları fırsata çevirdikçe bu şekilde festivallerimiz devam edecek. İnşallah o festivallerimizde de böyle müjdeler vermeye devam edeceğiz. Bugün aşağıdaki tüm tesislerimizde yüzde 20 indirim var. Her festival aslında farklı bir müjdenin habercisi, her festival için çocuklarımıza farklı müjdeler vereceğiz. Gerek Çocuk Köyü’müz, gerek Nakkaştepe Millet Bahçemiz, gerek Üsküdar’daki tüm tesislerimiz açık ve hizmete devam ediyor."

Üsküdar Belediyesi yetkilileri, benzer etkinliklerin havalar elverdiği sürece sürdürüleceğini ve ilçedeki sosyal tesislerin vatandaşların kullanımına açık olduğunu vurguladı. Katılımcılar etkinliğin ardından ailelerle birlikte geçirilen zamanın önemine değinerek belediyenin düzenlediği programlardan memnuniyetlerini dile getirdi.

Nakkaştepe Buluşmaları'na Üsküdar'lılardan yoğun ilgi