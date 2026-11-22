maç özeti:

TFF 3. Lig 2. Grup 13. haftasında Karşıyaka evinde Alanya 1221 FSK karşısında etkili bir performans sergiledi ve maçı 4-1 kazandı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, maçın erken dakikalarında öne geçtikten sonra skoru kontrol etti ve rakibine yanıt şansı tanımadı.

goller ve kritik anlar:

Maçta açılış golü 8. dakikada Ömer Faruk Sezgin ile geldi. Alanya 1221 FSK, ilk yarının son anlarında 45. dakikada Kubilay Köylü ile cevap vererek skoru eşitledi ve takımlar soyunma odasına 1-1 beraberlikle girdi. İkinci yarıda Karşıyaka üstünlüğü tekrar ele aldı; 52. dakikada Veysel Ünal takımını öne geçirirken, ilerleyen dakikalarda 78. dakikada Samet Sargın farkı ikiye çıkardı. Son sözü ise uzatma anlarında 90. dakikada Selim Demirci söyleyerek skoru belirledi.

kadrolar, değişiklikler ve disiplin:

Karşıyaka sahaya Tuğran Burak Tuğ, Erol Zöngür, Ensar Akgün, Alpay Eroğlu, Mücahit Aslan, Samet Sargın, Erhan Öztürk, Ömer Faruk Sezgin, Gökdeniz Tandoğan, Veysel Ünal, Mevlüt Can Kaynak on biriyle çıktı. Değişikliklerde Selim Demirci 46. dakikada, Eren Arda Şan 71. dakikada, Süleyman Enes Karakaş ve Emircan Aytekin 79. dakikada oyuna dahil oldu.

Alanya 1221 FSK ise Miraç Değirmenci, Mikdat Çil, Emre Koskor, Yaşar Kavaş, Ferhat Canlı, Samet Çolak, Emirhan Gücenoğlu, Orhan Olpak, Kubilay Köylü, Uğurcan İkikardeş, Şükrü Mert Şanlı on biriyle başladı. Konuk ekipte Doğukan Delinmehmet 46. dakikada, Yusuf Ölmez 65. dakikada ve Kadir Altıntaş 83. dakikada oyuna girdi.

Maçın hakem triosu Murat Durgutluoğlu, Mehmet Lüle ve Cenk Güngör idi. Karşılaşmada sarı kart gören oyuncular arasında Karşıyaka'dan Alpay Eroğlu, Alanya 1221 FSK'den ise Yusuf Ölmez ve Emirhan Gücenoğlu yer aldı.

kısa değerlendirme:

Karşıyaka, maç boyunca erken golün verdiği moralle oyunu kontrol etti ve ikinci yarıda etkili hücumlarla farkı açtı. Alanya 1221 FSK'nin 45. dakikadaki reaksiyonuna rağmen ev sahibi takım son bölümde üstünlüğünü koruyarak üç puanı aldı.

TFF 3. LİG 2. GRUP 13. HAFTASINDA KARŞIYAKA, EVİNDE ALANYA 1221'İ 4-1 MAĞLUP ETTİ.