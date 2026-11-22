kaza ve olay yeri:

Siirt'in Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İ.D.'nin bir otomobilin çarpması sonucu yaralandığı bildirildi. Olayın ardından mahalleden yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ilk müdahale ve sevk:

Sağlık ekipleri olay yerinde İ.D.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından yaralı hastaneye sevk edildi ve sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

polis soruşturması:

Polis ekipleri kazayla ilgili olarak bölgedeki çalışmasını sürdürdü ve olayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için soruşturmayı devam ettiriyor.

SİİRT’İN KURTALAN İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI VATANDAŞ AĞIR YARALANDI.