İlk adımda destek: Adıyaman'da 5 bin kırtasiye seti ilkokul öğrencilerine dağıtıldı

dağıtım ve tören detayları:

Adıyaman'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ilkokula başlayacak öğrenciler için hazırlanan 5 bin kırtasiye seti, TOKİ Akşemsettin İlkokulu'nda düzenlenen programda dağıtıldı. Setler, özel bir vakıf tarafından hazırlandı ve öğrencilerin eğitim yılına hazırlık sürecine katkı sağlaması amaçlandı.

Programa Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve vakıf temsilcileri katıldı. Vali Küçük, program kapsamında sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve onların heyecanına ortak oldu.

uyum eğitimi kapsamı ve katılım:

Kent genelinde yürütülen uyum eğitimleri, 664 eğitim kurumunda başladı. Bu kapsamda gerçekleştirilen etkinliklere toplam 35 bin 69 öğrenci katıldı; çalışmalar, öğrencilerin okula adaptasyonunu kolaylaştırmayı hedefliyor.

Vali Abdullah Küçük törende yaptığı açıklamada: "Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İlkokula başlayan öğrencilerimizin heyecanına ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Eğitime verdikleri destekten dolayı özel vakıfa teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

ADIYAMAN’DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE İLKOKULA BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN HAZIRLANAN 5 BİN KIRTASİYE SETİ DAĞITILDI.