Üç kruvaziyer Galataport'a yanaşırken İstanbul siluetine eşlik etti

Galataport'ta eş zamanlı yanaşma:

İstanbul'da Galataport Limanı'na aynı anda yanaşan üç kruvaziyer, havadan kaydedilen görüntülerde Boğaz siluetiyle yan yana yer aldı. Görüntülerde kentin tarihi yarımadası, kıyı çizgisi ve Galata Kulesi ile dev yolcu gemilerinin bir arada oluşturduğu kare dikkat çekti.

Gemiler ve yolcu kapasiteleri:

Limana yanaşan üç gemi arasında MSC Fantasia (3.300 yolcu kapasiteli), Celebrity Infinity (2.100 yolcu kapasiteli) ve NCL filosuna ait dev yolcu gemisi yer aldı. Kayıtlarda aynı anda limanda demirlemiş bu üç geminin kentin deniz hattında yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Kentin ilgisi ve sezon hareketliliği:

Gün boyunca gemilerden karaya çıkan turistler, İstanbul'u gezip görmenin ardından rotadaki bir sonraki limana doğru hareket etti. Deniz turizminde sezon yoğunluğunun sürdüğü kentte, limanda kalan dev gemiler hem şehirdeki ziyaretçilerin programlarının bir parçası hem de vatandaşların ilgi odağı oldu.

Havadan çekilen görüntüler, İstanbul'un denizle kurduğu görsel ilişkiyi ve Galataport çevresindeki hareketliliği çarpıcı biçimde ortaya koydu. Limandaki bu yoğunluk, özellikle tarihi yarımada manzarasıyla birleşince kent siluetinin farklı bir perspektiften izlenmesine olanak sağladı.

GALATAPORT LİMANI'NA YANAŞAN GEMİLER ARASINDA; 3 BİN 300 YOLCU KAPASİTELİ MSC FANTASİA, 2 BİN 100 YOLCU KAPASİTELİ CELEBRİTY INFİNİTY VE NORWEGİAN CRUİSE LİNE (NCL) FİLOSUNA AİT DEV YOLCU GEMİSİ YER ALDI.