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Erenler halk eğitiminden güzel sanatlara uzanan genç yetenekler

Erenler Halk Eğitimi Merkezi'nin 2025-2026 resim kursu öğrencileri, yoğun hazırlıkla yetenek sınavlarını kazanarak güzel sanatlar fakültelerine yerleşti.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erenler halk eğitiminden güzel sanatlara uzanan genç yetenekler

Erenler Halk Eğitimi Merkezi'nden başarı hikayeleri

Sakarya'da Erenler Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan 'Güzel Sanatlara Hazırlık Resim Kursu', 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde katılımcılarına somut sonuçlar getirdi. Kursa katılan öğrenciler, aylara yayılan yoğun çalışma temposu ve verilen teknik eğitimler sayesinde yetenek sınavlarında başarılı olarak hayallerindeki eğitim kurumlarına adım attı.

Hazırlık süreci ve eğitim yaklaşımı:

Kurs sürecinde kursiyerler, temel tekniklerden ileri düzey uygulamalara kadar kapsamlı bir eğitim aldı. Eğitim programı boyunca öğrenciler yüzlerce desen çizdi, farklı malzeme ve teknikleri deneyimledi. Bu pratik yoğunluk, yetenek sınavlarında özgüven ve teknik yeterlilik olarak geri döndü.

Eğitmen kadrosu ve yönetimin değerlendirmesi:

Başarıda eğitmenlerin rehberliği belirleyici oldu. Erenler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Çakır, kursiyerleri ve eğitmenleri kutlayarak, 'Kursiyerlerimize ve bu süreçte onlara rehberlik eden, emeklerini esirgemeyen öğretmenimiz Bedri Alper'i tebrik ediyorum. Sanat da büyüyen üreten ve başaran bir toplumun Erenler Halk Eğitimi Merkezi olarak her zaman yanındayız' dedi.

Bu sonuçlar, yerel halk eğitimi merkezlerinin kültür ve sanat alanındaki rolünü bir kez daha öne çıkardı; kursiyerlerin kazandığı yerlere yerleşmeleri hem bireysel bir başarı hem de kurumun eğitim modelinin somut bir göstergesi oldu.

SAKARYA&#039;DA ERENLER HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BÜNYESİNDE AÇILAN &quot;GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK RESİM KURSU&quot;NA...

SAKARYA'DA ERENLER HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BÜNYESİNDE AÇILAN "GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK RESİM KURSU"NA KATILAN ÖĞRENCİLER, YETENEK SINAVLARINDA GÖSTERDİKLERİ BAŞARIYLA GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNİ KAZANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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