Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1602 -0,09%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Düzce'de yeni eğitim dönemi: başkan Özlü'den destek mesajı

Başkan Dr. Faruk Özlü, 14 Eylül'de çalacak ilk ders ziliyle başlayacak 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrencilere başarı, ailelere sağlık diledi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 11:23

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Düzce'de yeni eğitim dönemi: başkan Özlü'den destek mesajı

Başkan Özlü'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 14 Eylül Pazartesi günü çalacak ilk ders zilinin öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi. Özlü, yeni dönemin öğrencilere başarı ve ailelere huzur-getirmesini temenni etti.

eğitimin önemi ve belediyenin sorumluluğu:

Özlü, eğitimin şehrin ve ülkenin geleceğini şekillendiren en kritik alanlardan biri olduğuna dikkat çekti. Bu anlayışla Düzce Belediyesi olarak eğitime yönelik katkıların artırılarak sürdürüleceğini vurgulayan Özlü, toplumun her kesiminin çocukların ve gençlerin yanında olduğunu söyledi.

belediyenin sunduğu imkanlar:

Mesajında belediyenin sunduğu somut desteklere de yer veren Özlü, kütüphanelerimiz, Bilim Merkezimiz, Çocuk Üniversitemiz ve diğer sosyal-kültürel imkanlarla öğrencilerin eğitim hayatına destek verildiğini hatırlattı. 'Kütüphaneler Şehri Düzce' vizyonu çerçevesinde öğrencilere daha fazla nitelikli çalışma alanı sunmaya devam edilecek.

Özlü, öğrencilere seslenerek, "Sevgili öğrenciler, bu yeni eğitim-öğretim döneminde azimle çalışın, hedeflerinize odaklanın. Sizlerin başarısı, Düzce’nin ve Türkiye’nin başarısıdır." ifadelerini kullandı.

Başkan Dr. Faruk Özlü, mesajını yeni eğitim-öğretim yılının Düzce’ye hayırlar getirmesi dileğiyle sonlandırdı ve eğitim camiası başta olmak üzere tüm ailelere sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir dönem temennisinde bulundu.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DOLAYISIYLA BİR MESAJ...

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI. BAŞKAN ÖZLÜ, 14 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ ÇALACAK İLK DERS ZİLİNİN ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLER VE VELİLER İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLEDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

mersin'de 587 çocuk mercan yaz okulunda bilimi deneyimledi
images

Çermik’te 43 yetimin okula hazırlığına kırtasiye desteği
images

Çocuklar geleceği kodluyor
images

Köyceğiz okullarında uyum haftası: ailelerle güvenli eğitim başlangıcı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Etimesgut’ta akşam trafiğini durduran 5 araçlı zincirleme kaza

El emeğiyle hazırlanan paketler Balıkesirli öğrencilerin yanında

Elektrik-elektronik sektöründe 20 milyar dolar hedefi

Darbe mirasını hatırlatan mesaj: Van OSB başkanı Memet Aslan'dan 12 eylül değerlendirmesi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı