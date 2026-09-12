Düzce'de yeni eğitim dönemi: başkan Özlü'den destek mesajı

Başkan Özlü'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 14 Eylül Pazartesi günü çalacak ilk ders zilinin öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi. Özlü, yeni dönemin öğrencilere başarı ve ailelere huzur-getirmesini temenni etti.

eğitimin önemi ve belediyenin sorumluluğu:

Özlü, eğitimin şehrin ve ülkenin geleceğini şekillendiren en kritik alanlardan biri olduğuna dikkat çekti. Bu anlayışla Düzce Belediyesi olarak eğitime yönelik katkıların artırılarak sürdürüleceğini vurgulayan Özlü, toplumun her kesiminin çocukların ve gençlerin yanında olduğunu söyledi.

belediyenin sunduğu imkanlar:

Mesajında belediyenin sunduğu somut desteklere de yer veren Özlü, kütüphanelerimiz, Bilim Merkezimiz, Çocuk Üniversitemiz ve diğer sosyal-kültürel imkanlarla öğrencilerin eğitim hayatına destek verildiğini hatırlattı. 'Kütüphaneler Şehri Düzce' vizyonu çerçevesinde öğrencilere daha fazla nitelikli çalışma alanı sunmaya devam edilecek.

Özlü, öğrencilere seslenerek, "Sevgili öğrenciler, bu yeni eğitim-öğretim döneminde azimle çalışın, hedeflerinize odaklanın. Sizlerin başarısı, Düzce’nin ve Türkiye’nin başarısıdır." ifadelerini kullandı.

Başkan Dr. Faruk Özlü, mesajını yeni eğitim-öğretim yılının Düzce’ye hayırlar getirmesi dileğiyle sonlandırdı ve eğitim camiası başta olmak üzere tüm ailelere sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir dönem temennisinde bulundu.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI. BAŞKAN ÖZLÜ, 14 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ ÇALACAK İLK DERS ZİLİNİN ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLER VE VELİLER İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLEDİ.