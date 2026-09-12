Köyceğiz okullarında uyum haftası: ailelerle güvenli eğitim başlangıcı

Köyceğiz okullarında uyum haftası coşkusu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı kapsamında düzenlenen Okula Uyum Haftası yoğun katılımla gerçekleşti. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler yeni eğitim yılına hazırlık sürecinde bir araya gelerek hem sosyal hem de duygusal uyumu güçlendirdi.

Aile katılımı ve yerel yöneticilerle buluşma

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, Döğüşbelen İlkokulu Okul Öncesi ve 1. sınıf öğrencileri ve velileriyle buluştu. Etkinlikte ailelerin sürece aktif katılımının önemi vurgulandı ve öğrencilere güvenli bir başlangıç sağlanması hedeflendi.

Programın hedefleri ve uygulama çerçevesi

Uyum sürecinin aile desteğiyle güçlendirilmesini amaçlayan etkinlikte, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda uygulamaya konulan 'Ailemle Okul Yolu Programı' öne çıktı. Kaymakam Mert Kumcu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, programın çocukların eğitim yolculuğuna güvenle başlamasına katkı sağlayacağını belirterek tüm öğrencilere başarılı, mutlu ve keyif dolu bir eğitim yılı diledi.

KÖYCEĞİZ’DEKİ OKULLARDA UYUM HAFTASI HEYECANI