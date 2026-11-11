İlk iş gününde hayatını kaybeden işçi Bozköy'de gözyaşlarıyla uğurlandı

Cenaze töreni:

İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda 9 Kasım’da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerden 42 yaşındaki Göksel Ünaldı, Bozköy Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlandı. Tören, ailesi, mahalle sakinleri ve devlet protokolünün katılımıyla gerçekleşti.

İlk iş gününde yaşamını yitirdi:

Ailenin ve komşuların aktardığına göre Ünaldı, olay günü taşeron firma bünyesinde kazan bakımında temizlik işi için sahaya inmiş ve ilk iş gününde göreve başlamıştı. Göreve başladıktan yaklaşık 3 saat sonra meydana gelen patlamada yaşamını yitirmesi, çevresindekilerde derin bir üzüntü yarattı. Facia genelinde 18 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Törene katılım ve duygular:

Cenaze töreninde anne Nurten Ünaldı oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü; ayakta durmakta zorlanan anneyi yakınları teskin etmeye çalıştı. Törene Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Göksel Ünaldı, dualar eşliğinde toprağa verildi. Ailenin ve mahalle sakinlerinin yas atmosferi, törende belirgin biçimde hissedildi.

CENAZE TÖRENİNDE ANNE NURTEN ÜNALDI'NIN EVLADININ TABUTUNA SARILARAK DÖKTÜĞÜ GÖZYAŞLARI VE AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİĞİ ANLAR ACIYI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ.