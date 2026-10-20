İlkadım'da birlikte içen iki kişinin kavgasında tabanca ve 5 fişek ele geçirildi

Olayın gelişimi:

Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, birlikte alkol alan C.K. (23) ile F.U. (53) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve taraflar birbirlerini darp etti.

ele geçirilen deliller:

Kavga sırasında F.U. üzerinde bulunan bir tabanca ile 5 fişek yere düştü. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, tabanca ve fişekleri ele geçirerek delil olarak muhafaza altına aldı.

İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan F.U. (53) ve C.K. (23), ifade işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili adli ve idari işlemler devam ediyor.

F.U. (53) POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINARAK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.