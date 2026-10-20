Safranbolu'da bilimle hasat: kontrollü proje üretimi ve tanınırlığı güçlendiriyor

Safran hasadı ve proje hedefleri

Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından geliştirilen Kontrollü Şartlarda Bilimle Yeşeren Safran Yetiştiriciliği Projesi kapsamında Safranbolu'da hasat gerçekleştirildi. Safran Üretim Çiftliği'ndeki etkinlikte proje ekibi ve yerel yöneticiler bir araya gelerek üretimin geldiği noktayı paylaştı ve geleceğe dair planları aktardı.

Üretim alanı ve rekolte artışı:

İl Müdürlüğü yetkilisi Yasin Önder, 2023 yılında 81 dekar olan safran üretim alanının 2026 itibarıyla 115 dekara çıkarıldığını belirtti. Önder, üretici sayısının 55'e yükseldiğini ve bu sezon yaklaşık 55-56 kilogram kuru safran rekoltesi beklendiğini söyledi. Önder, bu gelişimi üreticilerin emeğine ve kurumların sahadaki çalışmalarına bağladı ve sürdürülebilir üretim ile kaliteyi korumanın öncelikleri olduğunu vurguladı.

Coğrafi işaret ve bölgesel öncelikler:

Önder, Safranbolu safranının 2024 yılında Avrupa Birliği coğrafi işareti tescili almasının ürünün uluslararası tanınırlığı ve korunması açısından önemli olduğunu kaydetti. Bu tescilin ardından hedefin markanın bilinirliğini artırmak, üretim standartlarını korumak ve üreticilerin ekonomik kazancını güçlendirmek olduğu ifade edildi.

Karabük Valisi Oktay Çağatay ise konuşmasında safran bitkisiyle daha önce karşılaşmadığını, Karabük'e geldiğinde safranın kendisine anlatılan önemli konulardan biri olduğunu söyledi. Vali Çağatay, ilin coğrafi çeşitliliğine dikkat çekerek tarımsal arazilerin sınırlı olduğunu ve bu nedenle yüksek katma değerli ürünlerin öne çıkarılmasının gerekliliğini belirtti. Çağatay, coğrafyanın yüzde 74