İlkadım'da kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı

İlkadım'da jandarma ekipleri aranan hükümlüyü yakaladı
İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri takip ve çalışmalar sonucunda hakkında uyuşturucu suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan A.A. (49) isimli şahsı yakaladı.
yakalama süreci:
Jandarma ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalar neticesinde A.A. tespit edilerek gözaltına alındı. Yakalama sırasında veya sonrasında ek bir adli bilgi paylaşılmadı.
adliye ve tutuklama işlemleri:
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından A.A. Samsun Adliyesine sevk edildi. Mahkeme işlemlerinin ardından şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE, UYUŞTURUCU SUÇUNDAN 10 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILAN HÜKÜMLÜ A.A.(49) JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI.
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