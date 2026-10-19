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İlkadım'da kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma, uyuşturucudan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan A.A. (49)'ı yakalayarak adliyeye sevk etti; şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 15:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İlkadım'da kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı

İlkadım'da jandarma ekipleri aranan hükümlüyü yakaladı

İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri takip ve çalışmalar sonucunda hakkında uyuşturucu suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan A.A. (49) isimli şahsı yakaladı.

yakalama süreci:

Jandarma ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalar neticesinde A.A. tespit edilerek gözaltına alındı. Yakalama sırasında veya sonrasında ek bir adli bilgi paylaşılmadı.

adliye ve tutuklama işlemleri:

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından A.A. Samsun Adliyesine sevk edildi. Mahkeme işlemlerinin ardından şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE, UYUŞTURUCU SUÇUNDAN 10 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILAN HÜKÜMLÜ...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE, UYUŞTURUCU SUÇUNDAN 10 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILAN HÜKÜMLÜ A.A.(49) JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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