Emirhan kayalıklarında 80 metrelik inişle Sivas’ın doğal zenginliği görüldü

Emirhan Kayalıkları’nda doğa sporlarıyla tanıtım

Sivas merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Emirhan Kayalıkları, doğa sporları meraklılarının dikkatini çeken bir etkinliğe sahne oldu. Dağcılar, kayalıkların zirvesinde bulunan şapelden gerçekleştirilen inişle bölgenin farklı ve çarpıcı yüzünü ortaya koydu. Etkinliği düzenleyenler, hem adrenalin arayanlara hem de kentin doğal değerlerini tanıtmak isteyenlere yönelik bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

İnişin ayrıntıları ve ekip

Etkinliği yürüten ekipte yer alan Selahattin Güngördü liderliğindeki dağcılar, 1.780 metre yüksekliğindeki kayalıkların zirvesinden, şapelden başlayarak 80 metrelik bir iniş gerçekleştirdi. İniş boyunca kullanılan rotalar, ekipmanlar ve prosedürler titizlikle uygulandı; ekip, güvenliğe özel önem verdiklerini vurguladı. Etkinlik, yerel doğaseverlerin yoğun ilgisini çekti ve fotoğraf ile görüntüleme imkânları sağlandı.

Amacı: Sivas’ı merkez algısının ötesinde göstermek

Güngördü, doğa sporlarına ilgisinin çocukluk yıllarına dayandığını belirterek bisikletle başlayan keşiflerin dağcılıkla sürdüğünü anlattı. Etkinliğin hedefi olarak Sivas’ın yalnızca bir il merkezi olmadığını, köyleri, ilçeleri, kanyonları, dağları ve şelaleleriyle zengin bir doğal mirasa sahip olduğunu göstermek istediklerini açıkladı. Katılımcılar, programın şehirde turizme katkı sağlayabileceğini ve bölgenin tanıtımına olumlu yansıyacağını ifade etti.

Organizatörler ayrıca dağcılık sporunun uzman eğitimi ve uygun ekipman gerektirdiğini, amatörlerin benzer faaliyetlere katılmadan önce eğitim almasının zorunlu olduğunu belirtti. Bu vurgu, etkinliğin hem spor hem de bilinçlendirme amaçlı düzenlendiğini ortaya koydu.

Sivas'ta doğa tutkunlarından nefes kesen iniş