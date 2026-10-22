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Engel tanımayan hizmet: Osmangazi'den tekerlekli sandalye desteği

Osmangazi Belediyesi, 444 16 01 hattı üzerinden gelen başvurularla 136 mahallede 178 ihtiyaç sahibine ücretsiz tekerlekli sandalye teslim ederek erişilebilirliği güçlendiriyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:18

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Engel tanımayan hizmet: Osmangazi'den tekerlekli sandalye desteği

Osmangazi Belediyesi engelli vatandaşların yanında:

Osmangazi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı ve toplumsal hayata katılımlarını artırmayı hedefleyen çalışmaları kararlılıkla sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde yürütülen uygulama kapsamında ihtiyaç sahiplerinin talepleri titizlikle değerlendiriliyor ve gerekli destek hızlı şekilde sağlanıyor.

başvuru ve teslimat süreci:

Vatandaşlar, belediyenin 444 16 01 numaralı iletişim hattı üzerinden başvuruda bulunabiliyor. Gelen taleplerin ardından harekete geçen saha ekipleri, temin edilen tekerlekli sandalyeleri doğrudan adreslere teslim ediyor. Teslimat hizmeti sadece sandalyenin ulaştırılmasıyla sınırlı kalmayıp, ekipler sandalyenin kurulumunu gerçekleştiriyor ve vatandaşlara ile yakınlarına kullanım konusunda uygulamalı bilgi veriyor.

destek kapsamı ve toplum üzerindeki etkisi:

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın döneminde geçen yaklaşık iki buçuk yıllık süreçte ilçenin 136 mahallesinde ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara toplam 178 tekerlekli sandalye ulaştırıldı. Bu destek, hareket kısıtlılığı yaşayan bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları güçlükleri hafifletirken bakımını üstlenen yakınların yükünü de azaltıyor. Hizmetten faydalanan vatandaşlar sunulan destekten memnuniyetini dile getiriyor ve belediye ekiplerine teşekkür ediyor.

Eşinin Parkinson ve DMD hastası olduğunu belirten Emine Coşkun, tekerlekli sandalyenin ihtiyaçlarına cevap verdiğini, eşini taşımada yaşadığı güçlüğün azaldığını ve bu hizmetin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti. Coşkun, Osmangazi Belediyesi ve Başkan Erkan Aydın a minnettarlığını iletti.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, ENGELLİ BİREYLERİN GÜNLÜK YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRMAK VE TOPLUMSAL HAYATA...

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, ENGELLİ BİREYLERİN GÜNLÜK YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRMAK VE TOPLUMSAL HAYATA KATILIMLARINI DESTEKLEMEK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ SOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIN TALEPLERİNE KAYITSIZ KALMAYAN BELEDİYE EKİPLERİ, TEKERLEKLİ SANDALYELERİ EVLERE KADAR ULAŞTIRARAK HEM ENGELLİ BİREYLERİN HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜNE HEM DE AİLELERİNİN YAŞAMINA KATKI SAĞLIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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