Kentpark'ta yüzme öğrenmeye hazırlık başladı

Yüzme eğitimi başvuruları ve takvim:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kentte spor fırsatlarını genişletme hedefiyle Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenecek "Yüzme Bilmeyenler Eğitimi" programının kayıtlarını başlatıyor. Program, 5-17 yaş arası çocuklar ile yetişkinlerin yüzme becerisi kazanmasını amaçlıyor ve katılımcılara uzman eğitmenler eşliğinde eğitim imkânı sağlayacak.

Kayıt ve başvuru bilgileri:

Başvurular 27 Ekim Salı günü saat 09.00'da online olarak alınmaya başlanacak. Eğitimler, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek olup, kontenjanla sınırlı tutulacak. Bu nedenle ilgilenen vatandaşların belirtilen tarih ve saatte kayıt işlemlerini tamamlamaları önem taşıyor. Programla ilgili güncel duyuru ve ayrıntılar için @ebbsporeskisehir Instagram hesabı takip edilebilir.

Tesis ve program detayları:

Kurslar 3 Kasım'da başlayıp 27 Aralık'ta sona erecek. Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu, 2012 yılında hizmete açılmış olup modern altyapısı ve uzman kadrosuyla bu dönemde yüzme öğrenmek isteyenlere ev sahipliği yapacak. Yaz döneminin ardından yapılan bakım ve tadilat çalışmaları tamamlanmış, tesis yeni eğitim dönemi için hazır hale getirilmiştir.

Ayrıca yüzme bilen ve becerisini sürdürmek isteyen Eskişehir sakinleri de Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu'ndan serbest yüzme için yararlanabilecek. Belediye yetkilileri, programın toplum sağlığı ve spor kültürüne katkısını vurgulayarak, başvuruların yoğun olabileceğine dikkat çekti.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇOCUKLARI VE YETİŞKİNLERİ SPORLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR. KENTPARK KAPALI YÜZME HAVUZU’NDA DÜZENLENECEK "YÜZME BİLMEYENLER EĞİTİMİ" İÇİN ONLİNE KAYITLAR, 27 EKİM SALI GÜNÜ SAAT 09.00’DA BAŞLAYACAK.