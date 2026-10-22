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Üniversiteliler kent tarihini müze ve medresede yerinde öğrendi

TOGÜ öğrencileri, Şehir ve Kültür dersi kapsamında Gazi Osman Paşa Müze Evi ve Gökmedrese'yi ziyaret edip kent tarihini ve kültürel mirasını yerinde öğrendi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Üniversiteliler kent tarihini müze ve medresede yerinde öğrendi

Üniversiteliler tarihi mekanlarda sahada eğitim yaptı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri, Şehir ve Kültür dersi kapsamında kentin önemli yapıları olan Gazi Osman Paşa Müze Evi ve Gökmedrese'yi ziyaret etti. Programın ilk durağında öğrenciler Gazi Osman Paşa'nın hayatı, mücadelesi ve Türk tarihindeki yeri hakkında bilgi aldı.

Gökmedrese'nin mimarisi ve eğitimdeki rolü:

İkinci durak olan Gökmedrese'de yapının mimari özellikleri ve eğitim tarihindeki yeri ele alındı. Öğrenciler, medresenin taş işçiliği, plan düzeni ve mekânsal ilişkilerini yerinde inceleyerek derste edindikleri bilgileri pekiştirme imkanı buldu.

Koruma bilinci ve yerel tarih farkındalığı:

Ziyaretlerle amaçlanan, öğrencilerin öğrenim gördükleri şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanımaları ve kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalık kazanmalarıdır. Sahada yapılan gözlemler ve rehberli anlatımlar, tarih bilincinin geliştirilmesine katkı sağladı ve öğrencilerin somut örneklerle öğrenmesini destekledi.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ, ŞEHİR VE KÜLTÜR DERSİ KAPSAMINDA ZİYARET ETTİKLERİ...

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ, ŞEHİR VE KÜLTÜR DERSİ KAPSAMINDA ZİYARET ETTİKLERİ GAZİ OSMAN PAŞA MÜZE EVİ VE GÖKMEDRESE’DE KENTİN TARİHÎ VE KÜLTÜREL MİRASINI YERİNDE ÖĞRENDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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