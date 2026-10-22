Yunus Emre merkezinden gençler mukaddes emanetleri yerinde inceledi

etkinlik kapsamında ziyaret:

Eskişehir'de Yunus Emre Gençlik Merkezi üyesi gençler, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda kentte açılan Mukaddes Emanetler Sergisi'ni ziyaret etti.

Gençler sergide yer alan emanetleri yakından inceleyerek eserlerin tarihî ve kültürel bağlamı hakkında bilgi aldı; sergi rehberlerinin sunduğu anlatımlarla hem tarih hem de manevi değerler üzerine farkındalık kazandı.

gençlik merkezinin kültürel çalışmaları:

Ziyaret, Yunus Emre Gençlik Merkezi'nin gençlere yönelik yürüttüğü kültürel ve manevi programların bir parçası olarak gerçekleşti. Merkez ve İl Müdürlüğü iş birliğiyle planlanan etkinliklerin, gençlerin tarihî mirası tanımasını desteklemeye devam edeceği bildirildi.

katılımcı deneyimi:

Katilimcilar, sergilenen emanetlere yakın temasta bulunma ve uzman anlatımlarla bilgi edinme fırsatı yakaladı. İl Müdürlüğü, benzer geziler ve bilgilendirme programlarının sürdürüleceğini açıkladı.

ESKİŞEHİR'DE YUNUS EMRE GENÇLİK MERKEZİ ÜYESİ GENÇLER, MUKADDES EMANETLER SERGİSİ’Nİ ZİYARET ETTİ.