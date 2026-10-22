Dolar 49,6229 +0,01%
Euro 55,8609 +0,10%
Bist 11.553,14 -0,21%
Altın Gram 6.540,71 -1,21%
EUR/USD 1,1233 -0,01%
Brent Petrol 112,25 +3,15%
--°

Yunus Emre merkezinden gençler mukaddes emanetleri yerinde inceledi

Yunus Emre Gençlik Merkezi üyeleri, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Mukaddes Emanetler Sergisi'ni gezerek tarihi ve manevi değerleri öğrendi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yunus Emre merkezinden gençler mukaddes emanetleri yerinde inceledi

etkinlik kapsamında ziyaret:

Eskişehir'de Yunus Emre Gençlik Merkezi üyesi gençler, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda kentte açılan Mukaddes Emanetler Sergisi'ni ziyaret etti.

Gençler sergide yer alan emanetleri yakından inceleyerek eserlerin tarihî ve kültürel bağlamı hakkında bilgi aldı; sergi rehberlerinin sunduğu anlatımlarla hem tarih hem de manevi değerler üzerine farkındalık kazandı.

gençlik merkezinin kültürel çalışmaları:

Ziyaret, Yunus Emre Gençlik Merkezi'nin gençlere yönelik yürüttüğü kültürel ve manevi programların bir parçası olarak gerçekleşti. Merkez ve İl Müdürlüğü iş birliğiyle planlanan etkinliklerin, gençlerin tarihî mirası tanımasını desteklemeye devam edeceği bildirildi.

katılımcı deneyimi:

Katilimcilar, sergilenen emanetlere yakın temasta bulunma ve uzman anlatımlarla bilgi edinme fırsatı yakaladı. İl Müdürlüğü, benzer geziler ve bilgilendirme programlarının sürdürüleceğini açıkladı.

ESKİŞEHİR&#039;DE YUNUS EMRE GENÇLİK MERKEZİ ÜYESİ GENÇLER, MUKADDES EMANETLER SERGİSİ’Nİ ZİYARET...

ESKİŞEHİR'DE YUNUS EMRE GENÇLİK MERKEZİ ÜYESİ GENÇLER, MUKADDES EMANETLER SERGİSİ’Nİ ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zonguldak'ta bağımlılıkla mücadelede koordinasyon güçlendirildi
images

Rekabet fiyatları düşürdü: Serik'te ekmek 10 TL'ye geriledi
images

Sinop'ta beş köyde 12 milyon liralık altyapı ile 4 bin kişiye foseptik desteği
images

Parmak uçlarından duvarlara: Sakaryalı ustanın alçı rölyef serüveni

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Habur'da tır şoförleri düzenli sevk talep ediyor

Ekran süresi omurga ve postürü sessizce bozuyor: çocuklarda ağrılar artıyor

İzmir'de emekli astsubay kardeşlerin tartışması ölümle sonuçlandı

Türk dünyasının sesleri cumhuriyetin 103. yılında Ankara’da birleşecek

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi