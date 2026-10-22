Yozgat'ta Şehit Abdi Duyar sokağı tarihi dokusuna uygun şekilde yenilendi

Çalışmanın hedefi ve uygulama alanı:

Yozgat Belediyesi, kentin tarihsel kimliğini korumayı amaçlayan Tarihi Doku Yenileme Çalışması kapsamında İstanbulluoğlu Mahallesi Başçavuş Camii çevresinde yer alan Şehit Abdi Duyar Sokak'ta kapsamlı sağlıklaştırma ve cephe yenileme uygulamaları gerçekleştirdi. Proje, sokak dokusunun görünümünü iyileştirirken eski mahalle yaşamının izlerini de canlandırmayı hedefliyor.

Belediye yönetiminin değerlendirmesi:

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, kentin tarihi ve kültürel değerlerinin belediyecilik öncelikleri arasında olduğunu belirterek, geçmişten günümüze ulaşan sokakların ve geleneksel Yozgat evlerinin korunmasına özel önem verdiklerini vurguladı. Arslan, iki dönemlik belediye çalışmaları sürecinde özellikle bu tarihi dokuyu geleceğe taşıyacak adımlara odaklandıklarını ve yaklaşık 20’nin üzerinde eski Yozgat evini ve konağını restore ederek ya da aslına uygun biçimde yeniden inşa ederek korunmasını sağladıklarını ifade etti.

Arslan, Şehit Abdi Duyar Sokak için yürütülen projenin sokak sağlıklaştırma ile cephe yenileme çalışmalarını kapsadığını belirterek sokakların geçmişte mahalle sakinlerinin günlük yaşamlarını paylaştığı ortak yaşam alanları olduğuna dikkat çekti. Başkan ayrıca bu çalışmanın tamamen belediyenin imkânlarıyla vatandaşa herhangi bir külfet getirilmeden yapıldığını söyledi.

Mahalleli memnuniyeti ve kullanım öngörüleri:

Mahalle sakinleri yapılan yenilemenin sokak dokusuna katkısından memnun. Bölgede 30 yıldır yaşayan Oktay Alpaslan, yenilemeden sonra sokağın fotoğraf çekilmeye uygun bir görünüm kazandığını ve "dizi çekilecek bir mekân" haline geldiğini söyledi. Alpaslan, çalışmanın sokaktaki estetiği artırdığını ve ziyaretçilerin ilgisini çektiğini aktardı.

Diğer bir sakin Selahattin Eliaçık ise özellikle ahşap evlerin korunması ve sokak bütünlüğünün sağlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Eliaçık, projenin mahallenin dokusuna uyum sağladığını, ailelerin gelip fotoğraf çektiklerini ve vatandaşların belediye başkanına teşekkür etmek istediklerini belirtti.

Başkan Arslan, tamamlanmamış birkaç küçük düzenleme kaldığını, zemindeki taş döşemesi ve girişteki park benzeri düzenlemelerin bitirilmesinin ardından 29 Ekim'de hemşehrilerle birlikte sokağın açılışında bir araya geleceklerini ifade etti. Yenileme çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte benzer sokakların da korunması için gerekli adımların atılacağı bildirildi.

Yozgat Belediyesi'nin çalışmaları, kent merkezinde kalan nadir tarihi sokakların korunması ve sosyal yaşam alanlarının yeniden işlevlendirilmesine katkı sağlarken, bölge sakinleri de yenilenen sokakların hem estetik hem de kullanım açısından değer kattığını vurguluyor.

YOZGAT BELEDİYESİ, KENTİN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ULAŞAN TARİHİ DOKUSUNU KORUMAK VE GELECEK NESİLLERE AKTARMAK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR.