Telefoncunun dikkati son anda dolandırılmayı önledi

olayın ayrıntıları:

Sivas'ta cep telefonunu aceleyle ve piyasa değerinin altında satmak isteyen bir kadın müşteri, iş yerindeki telefoncu tarafından dolandırılmaktan kurtarıldı. Olayda esnaf Kadir Develi, müşterisi S.Ç.'nin davranışlarından şüphelenip satış işlemini durdurdu. Kadının cep telefonuna veri aktarımı yapılırken gelen bir mesaj, olayı aydınlattı.

esnafın şüphesi ve müdahalesi:

Develi, müşterisinin telaşlı ve ısrarcı haliyle normalin dışında davrandığını fark etti. Satış evrakı alınmış olmasına rağmen Develi, müşteriye neden telefonu sattığını sordu; ilk etapta net bir cevap alınamadı. Yeni telefona rehber ve WhatsApp aktarımı sürerken, birinden gelen 'parayı yatırdınız mı' mesajı olayı görünür kıldı ve Develi kadını uyardı.

Kadın, sorulduğunda bir tanıştırma ajansına üye olduğunu ve birbirleriyle irtibat kuran birinin kendisine para göndereceğini, ancak bu parayı çekebilmesi için önce hesabına 13 bin TL yatırması gerektiğinin söylendiğini anlattı. Develi, karşı tarafın talebinin tipik bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu belirterek kadını para göndermemesi için ikna etti ve satışı iptal etti.

kadının durumu ve sonuç:

Develi, müşterisinin yürüyüş ve konuşma zorlukları olduğunu da gözlemlediğini belirtti. Kadın, dolandırıcı olduğu iddia edilen kişiyi aramaya çalıştı; ilk arama yanıtsız kaldı, sonra geri dönüş oldu. Develi, karşı tarafla doğrudan konuşup durumu sorguladıktan sonra telefonun satılmamasına karar verip cihazı geri verdi.

Develi, olaya son anda müdahale ettiğini vurgulayarak, 'Doğru, dürüst bir esnaf olarak buna göz yumar mıydık?' şeklinde konuştu. Esnaf, benzer durumlarla sık karşılaştıklarını ve kuşkulanmaları halinde vatandaşları uyarmaya çalıştıklarını ifade etti. Satıştan vazgeçilmesiyle S.Ç. dolandırılmadan dükkandan ayrıldı.

Olay, özellikle WhatsApp gibi anlık mesajlaşma araçları üzerinden kurulan sahte güven ilişkileriyle yapılan dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini göstermekte. Develi'nin müdahalesi, hem müşterinin maddi kaybını önledi hem de çevredeki başka kişilerin benzer tuzaklara düşmesini engelleme konusunda örnek teşkil etti.

Öne çıkan detaylar: olay Sivas'ta gerçekleşti; esnaf Kadir Develi şüphe üzerine satıştan vazgeçti; mağdure S.Ç.'ye gönderilen mesaj süreci aydınlattı; dolandırıcıların çekim için 13 bin TL talep ettiği tespit edildi.

TELEFONCU KADİR DEVELİ, "DOĞRU, DÜRÜST BİR ESNAF OLARAK BİZE YAKIŞMAZDI. BEN İLK BAŞTA ANLAMADIM ASLINDA NE OLDUĞUNU. KADINDAN EVRAK DA ALMIŞTIM. TELEFONU KENDİSİNİN SATTIĞINA DAİR EVRAK ELİMDE VARDI. AMA SONRADAN ANLADIM Kİ BU KADIN DOLANDIRILIYOR. İNSANLARIMIZ BU GİBİ ŞEYLERE DÜŞMESİN" DEDİ.