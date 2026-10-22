İlkadım'da narkotik operasyonu: üzerinde 199 ecstasy hap ele geçirildi

Olayın özeti

Samsun’un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada üzerinde çok sayıda uyuşturucu hap bulunan bir kişi gözaltına alındı. Olay, kentte narkotik suçlarla mücadele çabalarının bir parçası olarak kayda geçti.

Operasyon ve ele geçirilenler:

Şüpheliye yönelik arama, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Arama sonucunda, K.K. (22) isimli şahsın üzerinde toplam 199 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Soruşturma ve adliyeye sevk:

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında yürütülen işlemler ve yasal süreç, yetkili birimlerce sürdürülüyor.

Not: Olayla ilgili açıklama ve soruşturmanın sonucuna ilişkin yeni bilgiler yetkili mercilerce paylaşılacaktır.

Üzerinde uyuşturucu hap ele geçen şahıs gözaltına alındı