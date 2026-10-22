Öğrenciler organik tarımla tanışıyor: gelecek için bilinçli tüketim

Eğitimin kapsamı:

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim, Mamahatun 17 Şubat İlkokulu öğrencilerine yönelik olarak planlandı. Programda organik tarım uygulamaları, doğal dengenin korunmasının önemi ve güvenilir gıda tüketimi temel başlıkları işlendi.

Eğitim kapsamında çocuklara tarladan pazara uzanan üretim süreçleri hakkında bilgiler verildi; organik ürün logolarının nasıl tanınacağı ve gıda güvenliğinin neden kritik olduğu örneklerle anlatıldı.

Uygulama yöntemleri ve hedeflenen kazanımlar:

Program, görsel materyaller ve yaş düzeyine uygun anlatımlarla desteklenerek öğrencilerin erken yaşta bilinçli tüketim alışkanlıkları kazanmasını hedefledi. Eğitimde, sağlıklı ve sürdürülebilir üretimin temel ilkeleri ile güvenilir gıda seçimi pratiğe dönük şekilde aktarıldı.

Sürdürülebilir farkındalık ve sürecin devamı:

Çalışmayla amaçlanan, doğal kaynakların korunmasına yönelik kalıcı bir farkındalık oluşturmak ve gelecek nesillerin tarım, çevre ile gıda güvenliği konularında duyarlı bireyler olarak yetişmesini sağlamaktır. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, benzer bilinçlendirme faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.

ERZİNCAN’DA ÖĞRENCİLERE ORGANİK TARIM EĞİTİMİ