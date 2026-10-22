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Denizli sanayi odası yeni dönemle Ankara’da temaslara başladı

DSO'nun 2026-2030 dönemi heyeti Anıtkabir ziyareti sonrası TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü; titanyum yatırımı ve ihracat gündemde.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 16:39

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EDİTÖR: Berk Doğan

Denizli sanayi odası yeni dönemle Ankara’da temaslara başladı

Ankara programı ve ilk temaslar:

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Meclis Başkanı Okan Konyalıoğlu ile Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinden oluşan heyet, 2026-2030 çalışma döneminin başlamasının ardından Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Programın ilk durağı, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkılan Anıtkabir oldu.

Anıtkabir ziyareti:

DSO heyeti adına çelenk sunan Selim Kasapoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak Cumhuriyetin temel değerlerine ve ekonomik bağımsızlık hedeflerine bağlılık mesajı verdi. Kasapoğlu'nun kayıtlarında Denizli'nin sanayi ve ihracatta kaydettiği mesafe ile üretimin önemine vurgu yaptığı açıklamalarının yer aldığı belirtildi.

TOBB görüşmesinde öncelikler:

Anıtkabir ziyaretinin ardından İkiz Kuleler'de TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya gelen DSO heyeti, Denizli sanayisinin önceliklerini masaya yatırdı. Görüşmede sanayicilerin karşılaştığı sorunlar, meslek komitelerinin talepleri ve sektörlerin çözüm bekleyen konuları gündeme getirildi. Öne çıkan başlıklar arasında titanyum yatırımı ve ihracatın geliştirilmesi hedefleri yer aldı.

Görüşmenin içeriği ve beklentiler:

Toplantıda DSO Yönetim Kurulu'nun yeni üyeleri de tanıtıldı ve Denizli'nin yatırım potansiyeli, sektörel ihtiyaçlar ile çözüm önerileri tartışıldı. Heyet, TOBB nezdinde destek arayışlarını ve karar mercilerine iletilecek talepleri detaylandırdı; özellikle katma değeri artıracak yatırımların teşvik edilmesi üzerinde duruldu.

yönetim mesajları ve değerlendirmeler:

Selim Kasapoğlu Ankara temaslarını değerlendirirken seçimi geride bırakıp yeni Meclis ve Yönetim Kurulu ile nezaket ziyaretlerine başladıklarını, Ankara programında hem Anıtkabir'i ziyaret edip hem de TOBB'da verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kasapoğlu, meslek komitelerinden gelen talepleri Yönetim Kurulu'nda değerlendirdiklerini ve TOBB desteğiyle çözüm çabalarını sürdüreceklerini belirtti; DSO'nun genç ve dinamik ekibiyle önümüzdeki dört yıl boyunca sanayicilere aynı tempoyla hizmet vereceğini vurguladı.

Okan Konyalıoğlu ise Denizli'nin ekonomik önceliklerini, titanyum yatırımı planlarını ve ihracat artışı hedeflerini doğrudan paylaşma fırsatı bulduklarını; bu buluşmaların kent için öncelikli ihtiyaçların ve geleceğe dönük hedeflerin birinci elden iletilmesi açısından değer taşıdığını ifade etti.

TOBB başkanının değerlendirmesi:

M. Rifat Hisarcıklıoğlu heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek 2026-2030 dönemi için güven tazeleyen yönetimi tebrik etti. Hisarcıklıoğlu, DSO'nun Denizli ekonomisine, üretimine ve istihdamına katkı sağlayan çalışmalarını yeni dönemde de sürdüreceğine inandığını söyledi.

Heyetin Ankara programı, Cumhuriyet değerlerine bağlılık vurgusu ile başlayan teminat niteliğindeki ziyaretlerin ardından, sektör odaklı gündemle devam ederek Denizli sanayisinin önceliklerini hem ulusal platformda duyurma hem de somut destek mekanizmaları arama hedefiyle tamamlandı.

DENİZLİ SANAYİ ODASI (DSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELİM KASAPOĞLU, MECLİS BAŞKANI OKAN...

DENİZLİ SANAYİ ODASI (DSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELİM KASAPOĞLU, MECLİS BAŞKANI OKAN KONYALIOĞLU, YÖNETİM KURULU VE MECLİS ÜYELERİNDEN OLUŞAN HEYET, 2026-2030 ÇALIŞMA DÖNEMİNİN BAŞLAMASININ ARDINDAN ANKARA’DA TEMASLARDA BULUNDU. PROGRAM KAPSAMINDA ANITKABİR’İ ZİYARET EDEN HEYET, ARDINDAN TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ. GÖRÜŞMEDE DENİZLİ SANAYİSİNİN ÖNCELİKLERİ, SEKTÖRLERİN BEKLENTİLERİ, TİTANYUM YATIRIMI VE İHRACATIN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK HEDEFLER ELE ALINDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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