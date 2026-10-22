Zonguldak'ta çöken binanın gölgesinde bir veda: Türkan Akçaharman Özhan memleketinde toprağa verildi

Kurucaşile'de son yolculuk
Zonguldak'ta çöken binanın enkazında yaşamını yitiren Türkan Akçaharman Özhan, memleketi Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Çevre sakinleri ve yakınlarının katıldığı törende, merhumeye yönelik dualar edildi.
Olayın ayrıntıları:
Olay, Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi'nde meydana geldi. Üç katlı betonarme bina çökmüş, enkaz altında kalan 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan hayatını kaybetmişti. Olayın ardından bölgeye gelen ekiplerin çalışmaları ile enkaz kaldırma işlemleri yürütüldü.
Tören ve defin:
Özhan'ın cenazesi, Kurucaşile ilçesi Merkez Ali Ağa Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakip öğle töreni şeklinde dualarla uğurlandı. Cenaze namazının ardından merhumeye ait naaş Şeyhler Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Zonguldak'ta çöken binada hayatını kaybeden kadın memleketi Kurucaşile'de son yolculuğuna uğurlandı
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