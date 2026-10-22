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Zonguldak'ta çöken binanın gölgesinde bir veda: Türkan Akçaharman Özhan memleketinde toprağa verildi

Zonguldak'ta çöken üç katlı binanın enkazında hayatını kaybeden 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan, Kurucaşile'de dualarla defnedildi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 16:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Zonguldak'ta çöken binanın gölgesinde bir veda: Türkan Akçaharman Özhan memleketinde toprağa verildi

Kurucaşile'de son yolculuk

Zonguldak'ta çöken binanın enkazında yaşamını yitiren Türkan Akçaharman Özhan, memleketi Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Çevre sakinleri ve yakınlarının katıldığı törende, merhumeye yönelik dualar edildi.

Olayın ayrıntıları:

Olay, Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi'nde meydana geldi. Üç katlı betonarme bina çökmüş, enkaz altında kalan 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan hayatını kaybetmişti. Olayın ardından bölgeye gelen ekiplerin çalışmaları ile enkaz kaldırma işlemleri yürütüldü.

Tören ve defin:

Özhan'ın cenazesi, Kurucaşile ilçesi Merkez Ali Ağa Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakip öğle töreni şeklinde dualarla uğurlandı. Cenaze namazının ardından merhumeye ait naaş Şeyhler Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Zonguldak&#039;ta çöken binada hayatını kaybeden kadın memleketi Kurucaşile&#039;de son yolculuğuna...

Zonguldak'ta çöken binada hayatını kaybeden kadın memleketi Kurucaşile'de son yolculuğuna uğurlandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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